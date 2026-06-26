Quem ganha mais no Mundial? A Forbes avança os números

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A par do futebol puro e duro, o Campeonato Mundial de Futebol não escapa a outras temáticas, seja em torno dos jogos seja dos seus atletas. Exemplo disso é a curiosidade quanto aos valores que cada jogador ganha. E neste mundial, pela primeira vez, vemos em campo dois jogadores bilionários: o capitão da equipa portuguesa, Cristiano Ronaldo, 41 anos, e argentino Lionel Messi, de 38 anos.

A Forbes fez a lista dos jogadores mais bem pagos e identificou 11 atletas que, no total, atingiram um valor estimado de 950 milhões de dólares, nos 12 meses anteriores à competição.

Cristiano Ronaldo lidera o ranking divulgado pela Forbes, com uma renda estimada de 300 milhões de dólares, mas a lista é diversificada em termos de nacionalidades. Inglaterra e Brasil são os únicos países com dois jogadores na lista.



Confira os nomes dos jogadores mais bem pagos:

1.º — Cristiano Ronaldo (Portugal) — 300 milhões

Idade: 41 | Em campo: 235 milhões • Fora de campo: 65 milhões

2.º — Lionel Messi (Argentina) — 140 milhões

Idade: 38 | Em campo: 70 milhões • Fora de campo: 70 milhões

3.º — Kylian Mbappé (França) — 95 milhões

Idade: 27 | Em campo: 70 milhões • Fora de campo: 25 milhões

4.º — Erling Haaland (Noruega) — 80 milhões

Idade: 25 | Em campo: 60 milhões • Fora de campo: 20 milhões

5.º — Vinicius Jr. (Brasil) — 60 milhões

Idade: 25 | Em campo: 40 milhões • Fora de campo: 20 milhões

6.º — Mohamed Salah (Egito) —55 milhões

Idade: 33 | Em campo: 35 milhões • Fora de campo: 20 milhões

7.º — Sadio Mané (Senegal) —54 milhões

Idade: 34 | Em campo: 50 milhões • Fora de campo: 4 milhões

8.º — Jude Bellingham (Inglaterra) — 44 milhões

Idade: 22 anos | Em campo: 29 milhões • Fora de campo: 15 milhões

9º — Lamine Yamal (Espanha) — 43 milhões

Idade: 18 | Em campo: 33 milhões • Fora de campo: 10 milhões



10.º — Harry Kane (Inglaterra) —41 milhões

Idade: 32 anos | Em campo: 29 milhões • Fora de campo: 12 milhões

1.1º — Neymar Jr. (Brasil) —38 milhões

Idade: 34 | Em campo: 10 milhões • Fora de campo: 28 milhões

Fonte: Forbes

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders