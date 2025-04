Quer saber quais as cidades europeias com mais horas de sol? O portal Holidu revela

Outros artigos:

Agora que chegou a primavera, provavelmente já está a sonhar com uns dias de descanso num local com sol, que lhe permita esquecer os dias cinzentos e chuvosos do inverno. A plataforma Holidu facilita-lhe a escolha ao listar as cidades na Europa onde pode usufruir do maior número de horas de sol.



Assim, e com base na análise dos dados disponibilizados pelo World Weather Online (foram consideradas todas as cidades europeias com mais de 200 mil habitantes, e a média de horas de sol por mês em cada cidade entre 2009 e 2025), a plataforma criou um “guia” onde reúne as cidades europeias que têm mais sol.



E a “cidade sol” desta listagem é a espanhola Cartagena que, de acordo com a análise, acumula uma média mensal de 283 horas de sol, o equivalente a cerca de 12 dias. A temperatura mensal desta cidade portuária da região sudeste de Múrcia, ronda os 19ºC, com o período entre julho e agosto a atingir picos de 29ºC. Mas esta não a única localidade espanhola presente nos primeiros lugares ao ranking da Holidu. Aliás, as cinco primeiras cidades com mais horas de sol por mês são todas do nosso país vizinho: Alicante (279.6 horas), Malaga (279.3), Murcia (277) e Granada (274.4).



Portugal também tem duas cidades nesta lista: Lisboa que, com 237.6 horas de sol mensais, surge na 23.ª posição, e o Porto com 219.3 horas e na 28.ª posição.



Só Catânia, na ilha de Sicília, rompe esta hegemonia espanhola (que se estende a outras posições do ranking). A cidade italiana regista uma média de 273.7 horas de sol por mês. No total das 30 cidades listadas, destaque também para a presença da Grécia, com Atenas, de França, com Marselha, seguida de Nice e de Montpellier. Refira-se que o maior número de presenças cabe a Espanha, com 13 cidades, seguida de Itália com 11, e França com três cidades.

Fonte: Holidu.co.uk

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders