Regra dos 5 segundos? É isto que deve fazer quando a comida cai ao chão

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Muitas pessoas mantêm o hábito de recuperar alimentos que caem ao chão, acreditando que a rapidez do gesto impede a contaminação. No entanto, segundo o portal The Body Optimist, este comportamento baseia-se num mito popular sem qualquer fundamento científico. O Dr. Jimmy Mohamed, médico com forte presença digital, esclarece que a contaminação por microrganismos é imediata, independentemente do estado visual de limpeza da superfície.

O perigo dos microrganismos invisíveis

Embora um pavimento possa parecer impecável, este abriga milhares de bactérias impercetíveis ao olho humano, mas que o organismo deteta rapidamente. Entre as ameaças mais comuns encontram-se:

Escherichia coli e Salmonela: Bactérias que proliferam em superfícies domésticas.

Bactérias que proliferam em superfícies domésticas. Estafilococos: Agentes patogénicos que podem causar infeções e complicações gastrointestinais graves.

O especialista é categórico: qualquer alimento que entre em contacto com o solo deve ser descartado para evitar problemas como a gastroenterite.

Fatores que aumentam o risco de contaminação

O impacto da queda varia consoante o local e a textura do próprio alimento. De acordo com a análise do The Body Optimist, as superfícies onde se circula com calçado da rua apresentam riscos significativamente superiores às zonas onde se usam apenas chinelos de quarto. Além disso, a composição do alimento é determinante:

Alimentos húmidos: Carne cozinhada ou fruta têm uma capacidade de adesão de bactérias muito superior.

Carne cozinhada ou fruta têm uma capacidade de adesão de bactérias muito superior. Alimentos secos: Bolachas ou tostas podem atrair menos microrganismos, mas o risco zero não existe.

O erro comum de soprar o alimento

Um dos reflexos mais frequentes ao apanhar comida do chão é soprar sobre a mesma. Contudo, esta ação é contraproducente. A saliva humana contém milhões de bactérias por mililitro e, ao soprar, o indivíduo está a adicionar uma nova camada de germes ao alimento. Em casos específicos, passar por água limpa pode ser uma alternativa sugerida pelo Dr. Jimmy Mohamed, embora esta técnica seja impossível de aplicar em alimentos como pão ou guisados.

Impacto no sistema imunitário e animais de estimação

A resistência a estas bactérias depende do sistema imunitário de cada pessoa, mas o risco de infeção permanece constante. O especialista em saúde sublinha ainda que não se deve utilizar os animais de estimação como "aspiradores" para recolher restos que caem ao chão, uma vez que o sistema digestivo de cães e gatos pode sofrer danos graves com este tipo de ingestão.

Manter a higiene alimentar e evitar o aproveitamento de comida que tocou no solo são medidas fundamentais para prevenir doenças evitáveis e garantir a segurança do organismo.