Segurança das crianças faz com que escolas nos EUA proíbam sandálias Crocs

Dezenas de escolas em pelo menos 12 estados norte-americanos proibiram os alunos de usar as famosas sandálias de borracha Crocs. O motivo? Preocupações com a segurança das crianças. De acordo com uma reportagem da Bloomberg, citada pela revista brasileira Exame, as escolas referem a propensão das crianças para tropeçar e cair mais quando estão com as Crocs, principalmente quando não têm as tiras de segurança atrás do calcanhar.

Outras instituições garantem mesmo que as sandálias de borracha têm causado um aumento nos acidentes e até distrações em sala de aula, com os alunos a brincarem com os apliques decorativos e até a atirarem os sapatos uns aos outros.

A marca já reagiu e considerou estas restrições como "desconcertantes" e defende que, mesmo banidos em alguns ambientes escolares, as sandálias são essenciais no dia-a-dia de muitas famílias. A empresa garante não ter dados que comprovem o aumento nos acidentes relacionados com os seus produtos.

De facto, as Crocs viveram um período áureo nos últimos anos. Após um período de estagnação na década de 2010, as vendas anuais da marca mais que triplicaram nos últimos quatro anos. Como refere a revista Exame, parcerias com celebridades amadas pelos jovens como Post Malone ou Justin Bieber ajudaram a levar a Crocs a figurar entre as 10 marcas favoritas dos adolescentes.

Este crescimento expressivo, no entanto, começa a desacelerar e a medida destas escolas não faz prever nada de bom para a evolução de vendas das icónicas sandálias de borracha.