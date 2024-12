Sem fé, comprámos a esfregona da moda. E estamos a gostar (está no Auchan a 14 euros)

Descobrimos à venda nas lojas Auchan a mopa com esfregona que tem sido um sucesso nas redes sociais. Não há influencer de limpeza que não tenha uma e o preço desta – 13,99 euros – é tão irresistível que trouxemos uma para casa. E, para já, estamos a gostar.

Antes de tudo, não se espante com a dureza da esponja quando a mopa é nova. Só fica com a textura esponjosa que permite ser dobrada depois de ser imersa com a água do balde.

Experimentámos e apontamos, desde já, uma grande vantagem em relação às esponjas tradicionais. O pó, lixo ou cabelos não ficam presos na esponja. Pelo contrário, a sujidade liberta-se de imediato na água do balde e a esponja fica limpa como nova sem qualquer esforço.

O método de escorrer a esponja, recorrendo a uma alavanca colocada no cabo telescópio, é muito mais eficaz do que o tradicional método de escorrer a esfregona no acessório de plástico dos baldes. Além disso, é mais fácil limpar a esponja sem ter de a substituir, acabando com o pesadelo de lavar (sem ter grandes resultados) as esponjas tradicionais de microfibra.

O cabo telescópico pode ser regulado de 90 até 130 centímetros, adaptando-se a uma altura mais confortável. Esta mopa é indicada para pisos de cerâmica, linóleo e madeira, tal como recomenda a marca.

Percorra a galeria acima para ver as imagens do produto do Auchan. No vídeo abaixo pode ver uma mopa semelhante para entender melhor o fucionamento: