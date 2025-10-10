Todos devíamos deixar os sapatos à porta de casa, alertam especialistas

Air fryer com ecrã digital a menos de 50 euros? Sim! Consome muito menos energia que um forno

Já muitas famílias têm este hábito e pode parecer apenas uma mania, mas tirar os sapatos antes de entrar em casa é uma prática que traz benefícios para a saúde e higiene da casa.

Segundo o FMDOS, um estudo da Universidade do Arizona revelou que 96% das solas dos sapatos contêm bactérias responsáveis por várias infeções. Além disso, os sapatos podem transportar outras bactérias perigosas, como Clostridium difficile e Staphylococcus aureus, incluindo a “superbactéria” MRSA, resistente a medicamentos.

Mas não são só os germes que preocupam. As solas também acumulam pesticidas, metais pesados e alergénios como o pólen, que podem causar reações alérgicas e problemas respiratórios, sobretudo em crianças e animais de estimação. Por isso, deixar os sapatos à porta é um gesto simples que pode evitar muitos riscos invisíveis.