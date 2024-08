Todos devíamos fazer isto antes de sair de casa para férias (mas poucos fazem)

Casa construída com impressora 3D em Portugal

Em graus menores ou maiores, deixar a casa para trás e ir para longe durante uma ou mais semanas pode gerar alguma ansiedade (se esta for incapacitante, falamos de um nível patológico que deve merecer avaliação profissional). Estamos já a 150 quilómetros de casa ou em pleno voo quando uma dúvida invade o cérebro: “Desliguei o fogão de manhã?”, “tirei o ferro de engomar da tomada?”, “desliguei a tostadeira” ou “fechei a janela do quintal?”… podem ser muitas as dúvidas que se instalam na nossa mente e que geram bastante ansiedade.

Antes de mais, deve seguir uma recomendação comum e já antiga: deixar a chave de sua casa a alguém de confiança que fique por perto, seja um familiar, amigo ou vizinho. Mas, há um hábito que poucos têm e que pode ser muito tranquilizador nestes momentos, como recomenda a especialista em viagens Sunil Metcalfe, citada pelo site da Reader’s Digest: fotografar antes de sair.

“Tal como reencaminhar os seus e-mails para um colega ou deixar o seu animal de estimação aos cuidados de alguém de confiança, tirar uma fotografia da porta de casa trancada, da porta da garagem fechada ou de qualquer aparelho desligado oferece-lhe a tranquilidade necessária para se desligar e aproveitar a viagem,” explica Sunil Metcalfe. “Todos já passámos por aquele momento de aperto no estômago a caminho do aeroporto, em que pensamos ter cometido um erro grave nos preparativos da viagem. Ter uma fotografia elimina esse momento de pânico.”

Por isso, da próxima vez que viajar, fotografe ou faça mesmo um vídeo geral antes de sair de casa, focando-se nos maiores pontos de preocupação: fogão, forno, tomadas, esquentador, fechaduras. É claro que, por mais cuidado que tenha, os acidentes podem sempre acontecer. Porém, como sublinha a Reader’s Digest, “mesmo que ocorra um incêndio, um assalto ou outro incidente inesperado durante a sua ausência, terá provas fotográficas de que não foi por algum descuido seu”.