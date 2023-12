As regras que não deve quebrar no ginásio

Quem anda no ginásio sabe perfeitamente que existem determinados hábitos que são capazes de tirar qualquer um do sério. Falamos de pormenores evitáveis que, apesar de muitas vezes serem de pouca importância, incomodam os outros utilizadores do ginásio. Pois fique a saber que é bem provável que esteja a cometer algumas das ações que são capazes de incomodar os outros frequentadores do espaço.

Clique e fique a conhecer as regras que não deve quebrar no ginásio.