Tailândia? Não, esta pequena ilha exótica fica mesmo em Portugal

Conheça este parque aquático de montanha localizado no norte do país

Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa e o sabor do Restaurante Cilantro

Viajar para fora de Portugal pode ser uma experiência incrível. Mas ficar por cá tem também muito encanto. Especialmente com destinos exóticos como o Parque dos Monges, em Alcobaça.

Que Portugal está cheio de recantos encantados, todos sabemos. Ainda assim não nos deixamos de surpreender quando encontramos um novo espaço que oferece uma experiência exótica sem ter de se apanhar o avião. O Parque dos Monges, com 24 hectares de área, foi pensado para oferecer experiências única, tendo quatro vertentes: Ambiental, Quinta Pedagógica, Aventura e Alojamento. Nos últimos tempos, tem sido esta última vertente que se tem tornado viral nas redes sociais.

Aqui faz-se campismo. Só não é aquele a que todos estamos habituados. Esqueça ter de montar tendas, dormir no chão ou ir tomar banho a balneárias. O Parque dos Monges oferece campismo com glamour, ou glamping. Sim, adormece a ouvir a natureza e a observar as estrelas, mas dorme numa cama confortável, tem acesso a casa de banho própria e a aquecimento (que até no verão as noites podem pôr-se frias).

As tendas estão à volta do Lago das Freiras e há opções para até duas, quatro ou seis pessoas. Depois há ainda uma outra opção de alojamento e é essa que nos leva para o outro lado do mundo sem tirar os pés de Portugal. Falamos da Cabana do Boticário.

É numa pequena ilha que se encontra este alojamento que promete uma experiência sensorial única para adultos (para pernoitar aqui tem de se ter mais de 16 anos). Feita numa lona transparente e coberta de pequenos troncos e galhos, esta cabana convida a mergulhar na natureza e a viver o que melhor esta tem para nos oferecer.

O pequeno-almoço está incluído – é deixado de manhã na pequena caixa de correio – e pode ser saboreado na pequena varanda sobre o lago.

No site de reservas Booking, as mais de mil avaliações de hóspedes resultam numa pontuação de mais de 9 pontos. Ou seja, este alojamento é considerado "soberbo". "A equipa foi super simpática, a cabana era super confortável, toda a experiência foi incrível e com certeza voltaremos", escreveu um dos clientes. "Nós (Pais, 2 crianças) ficámos numa cabana com cama king size + beliche. Adorámos! Bom conforto nas cabanas (aquecedor, ar condicionado, mini-bar e micro-ondas), bom pequeno-almoço, equipa super atenciosa", avaliou outro hóspede.

Independentemente da cabana que se escolhe para passar a noite, quem fica no Parque dos Monges tem acesso a todo o espaço. Isto significa que pode descobrir e aproveitar o refúgio natural que é o espaço, repleto de diversas espécies de aves, esquilos e muita flora típica da zona.

O Parque dos Monges tem ainda muitas outras atividades, como escalada, paintball, eco-kart, entre outras. No entanto, para se usufruir, é essencial ir em grupo e fazer uma reserva à priori. Por enquanto, ainda não estão a receber visitantes individuais sob bilheteira.