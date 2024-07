Há 6 países ainda mais seguros do que Portugal para viajar. Saiba quais são

Quando se está a organizar as próximas férias, há vários fatores que se tem em consideração na escolha do destino. Além da questão dos preços e dos pontos de interesse a visitar, a segurança é também um fator relevante. Portugal está entre os 10 países mais seguros do mundo, mas há seis que têm uma pontuação ainda mais elevada no ranking anual de segurança elaborado pelo Institute of Economics and Peace (IEP).

O Global Peace Index de 2024 já foi revelado. Trata-se de um relatório anual que mede a segurança e a paz a nível global, permitindo assim perceber quais são os países mais seguros do mundo (e os menos).

No ranking deste ano, há algumas movimentações no top 10 de países mais seguros, com alguns países a mudarem de posição, outros a entrar na lista. O que não muda é o primeiro lugar, que é o mesmo há 16 anos. Portugal volta a surgir na lista, mantendo o sétimo lugar.

Para criar o ranking mundial, o IEP analisa 163 nações tendo por base três critérios: o nível de segurança na sociedade, conflitos internacionais e domésticos o a militarização. Dentro destes critérios, o instituto avalia 23 indicadores quantitativos e qualitativos, tais como número de homicídios, perceção de criminalidade e número de reclusos. Quanto mais baixa for a pontuação final, mais seguro é o país.

