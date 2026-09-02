GNR alerta para nova burla que pode deixar a conta bancária a zeros. Fraude chega por carta física

Recebeu esta chamada? Desligue imediatamente. A burla que mais vítimas faz em Portugal tem uma nova armadilha

A voz do seu filho ou do seu chefe pode ser falsa: a nova burla para enganar ao telefone é assustadora

A GNR alertou, através de um vídeo publicado no Instagram, para uma nova burla que está a ser feita por carta física. Os cidadãos recebem na caixa do correio uma carta que aparenta ser enviada pelo seu banco, informando que o cartão bancário está prestes a expirar e que deve ser substituído.

A carta inclui um novo cartão e, para tornar a fraude mais credível, apresenta inclusivamente o nome do destinatário. O problema surge quando a vítima tenta ativar o cartão seguindo as instruções fornecidas na própria carta.

Segundo explica a GNR, a mensagem pede que o destinatário aceda urgentemente ao site do banco para proceder à ativação, utilizando para isso um link ou um código QR. A carta alerta ainda que, caso o procedimento não seja realizado, a conta poderá ser bloqueada.

No entanto, trata-se de um site falso, criado para imitar o do banco. Ao introduzir os dados solicitados, a vítima acaba por entregá-los aos burlões, que podem utilizá-los para aceder à conta bancária e retirar o dinheiro disponível.

A GNR alerta que esta é uma nova tendência de burla e aconselha os cidadãos a desconfiarem sempre de cartas ou mensagens que peçam dados bancários, sobretudo quando existe um sentido de urgência.

“Desconfie sempre e partilhe estas informações com outras pessoas, para que ninguém seja surpreendido”, alerta a GNR.