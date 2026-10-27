Parece um pedido inocente, mas podem "roubar-lhe" os dados pessoais: GNR alerta para mensagens fraudulentas sobre crianças

Um pedido para votar numa criança num concurso pode esconder uma tentativa de burla. A GNR alerta para mensagens com links fraudulentos que podem permitir a terceiros aceder à conta de WhatsApp da vítima e fazer-se passar por ela.

A vontade de ajudar uma criança pode ser usada para enganar os utilizadores nas redes sociais e nas aplicações de mensagens. A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a alertar para a burla conhecida como «vota no meu filho», que começa com um pedido aparentemente inofensivo para votar numa criança num concurso, mas pode acabar com o acesso indevido à conta de WhatsApp da vítima.

O esquema recorre a mensagens que chegam, muitas vezes, de forma inesperada e que pedem ao destinatário para clicar num link e votar numa criança. O apelo à solidariedade pode levar a pessoa a agir sem confirmar a autenticidade do pedido, precisamente o comportamento que os burlões procuram explorar.

Num vídeo de sensibilização, a GNR explica como funciona este método e deixa um aviso: antes de votar, é importante parar, desconfiar e confirmar a origem da mensagem.

Como funciona a burla do «vota no meu filho»?

O primeiro passo é o envio de uma mensagem a pedir um voto num concurso infantil. O destinatário recebe um link que, aparentemente, permite votar numa criança e apoiar a participação num concurso.

No entanto, o endereço pode conduzir a uma página fraudulenta que imita um site legítimo. Para validar o suposto voto, a vítima é levada a seguir instruções que podem envolver a partilha de um código de verificação recebido por mensagem ou a leitura de um código QR através do WhatsApp.

É neste momento que o pedido de ajuda pode transformar-se num risco para a segurança digital. Ao seguir as instruções sem verificar a sua legitimidade, a vítima pode permitir que outra pessoa associe um dispositivo à sua conta ou obtenha acesso à mesma.

O que podem os burlões fazer com o acesso ao WhatsApp?

Depois de conseguirem acesso à conta, os burlões podem tentar fazer-se passar pela vítima nas conversas com os seus contactos. A partir daí, podem enviar novas mensagens em nome dessa pessoa e usar a confiança dos amigos ou familiares para dar credibilidade a outros pedidos.

Este tipo de acesso indevido pode, por isso, facilitar a propagação da própria burla. Um contacto conhecido pode enviar uma mensagem suspeita sem que o destinatário perceba, de imediato, que a conta está a ser utilizada por terceiros.

É por isso que a GNR recomenda especial cautela perante pedidos inesperados, mesmo quando parecem ter sido enviados por alguém conhecido.

Como se proteger desta burla?

A principal recomendação é não agir por impulso. Antes de clicar num link ou seguir instruções para validar um voto, confirme se o pedido é verdadeiro junto da pessoa que alegadamente o enviou, recorrendo, se necessário, a outro meio de contacto.

Há ainda cuidados essenciais a ter em conta:

Não partilhe códigos de verificação. Nunca envie a outra pessoa os códigos recebidos por SMS ou através de outras mensagens para validar o acesso a uma conta.

Não leia códigos QR sem confirmar a origem. Um código pode servir para associar um dispositivo à sua conta, pelo que deve perceber exatamente o que está a autorizar.

Desconfie de links inesperados. Mesmo que a mensagem pareça vir de um amigo ou familiar, confirme se foi realmente essa pessoa que a enviou.

Verifique o pedido antes de votar. Contacte diretamente o remetente e confirme se o concurso e o link são legítimos.

Não siga instruções numa página suspeita. Se lhe pedirem códigos ou autorizações que não compreende, interrompa o processo.

A regra é simples: um pedido que parece vir de alguém de confiança não deve dispensar a verificação, sobretudo quando envolve links, códigos de segurança ou a autorização de novos acessos.

O que fazer se já partilhou um código ou leu um código QR?

Se já seguiu as instruções de uma mensagem suspeita, verifique as sessões associadas à sua conta de WhatsApp e termine as que não reconhecer. Se perdeu o acesso à conta, siga os procedimentos oficiais de recuperação do WhatsApp e proteja também outras contas que possam estar em risco.

Avise os seus contactos por outro meio de comunicação se suspeitar que alguém está a utilizar a sua conta para enviar mensagens em seu nome. Assim, poderá evitar que outras pessoas caiam no mesmo esquema.

A GNR apela à partilha do alerta para que mais pessoas reconheçam este tipo de abordagem. Perante um pedido inesperado para votar numa criança, o mais seguro é confirmar primeiro e só depois decidir se deve avançar.