Há um Go Found Me para "pagar a multa" de Cristiano Ronaldo? Português tem ideia insólita e acaba a ajudar quem mais precisa

Sebastião Assis lançou um site satírico depois de o capitão da Seleção Nacional ter sido multado pela FPF. O objetivo não é pagar a conta de CR7, mas chamar a atenção para uma equipa portuguesa de futebol em cadeira de rodas elétrica que precisa de apoio para competir em Espanha.

Portugal não pode virar as costas ao seu capitão nesta hora difícil. Pelo menos, é essa a mensagem de uma campanha que surgiu depois de Cristiano Ronaldo ter sido multado em 255 euros pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Há, no entanto, um detalhe que muda tudo: o internacional português não precisa de ajuda para pagar a multa.

A iniciativa é de Sebastião Assis, que criou o site Ajudem o Cristiano, uma página satírica que brinca com a sanção aplicada ao futebolista e com a ideia de organizar uma angariação de fundos para o ajudar.

«Há só um pequeno detalhe. O Cristiano não precisa», lê-se no site, que esclarece desde o início tratar-se de uma paródia e que não recebe donativos.

A verdadeira finalidade da iniciativa surge depois da brincadeira: encaminhar quem quiser contribuir para uma campanha solidária da 3 C’S Powerchair Football, uma equipa portuguesa de futebol em cadeira de rodas elétrica que está a angariar dinheiro para participar numa competição em Espanha, em novembro de 2026.

A multa de Cristiano Ronaldo inspirou a brincadeira

Cristiano Ronaldo foi condenado pelo Conselho de Disciplina da FPF a 30 dias de suspensão e a uma multa de 255 euros, na sequência do abandono do estágio da Seleção Nacional, na Dinamarca, a 30 de setembro.

A decisão foi anunciada a 19 de outubro e rapidamente gerou comentários nas redes sociais, incluindo brincadeiras sobre o valor da multa aplicada ao capitão português.

Foi neste contexto que Sebastião Assis decidiu criar uma página que imita o tom de uma campanha de emergência para ajudar o jogador.

«Portugal não pode virar as costas ao seu capitão nesta hora difícil. Não agora. Não por 255 euros. Juntos, vamos ajudá-lo a pagar a multa da FPF», lê-se na mensagem satírica.

Mas a página não foi criada para recolher dinheiro para Cristiano Ronaldo. Pelo contrário: a ideia é aproveitar a atenção gerada pela polémica para divulgar uma causa desportiva que precisa de apoio financeiro.

O dinheiro é para 11 atletas portugueses que querem competir em Madrid

A campanha direciona os interessados para a 3 C’S - Associação Cultural, Desportiva e Recreativa, responsável por uma equipa de Powerchair Football, uma modalidade de futebol praticada por atletas que utilizam cadeiras de rodas elétricas adaptadas.

A equipa reúne 11 atletas com deficiência motora e pretende deslocar-se a Parla, na região de Madrid, em novembro, para disputar a primeira jornada da época 2026/2027.

Na página oficial de angariação de fundos, a associação explica que, na ausência de uma competição nacional, participar nas provas em Espanha é uma oportunidade importante para os atletas competirem regularmente, evoluírem e representarem Portugal.

O desafio, porém, não é apenas desportivo. Transportar os atletas, as cadeiras elétricas e o restante equipamento, assegurar alojamento acessível e garantir alimentação e apoio logístico implica custos significativos.

Segundo a campanha da própria associação no GoFundMe, a deslocação tem um custo estimado de 10 mil euros. A angariação de fundos tem um objetivo global de 15 mil euros.

A equipa recorda ainda que terminou a última época em quinto lugar na Segunda Divisão espanhola e recebeu o Prémio Fair Play, uma conquista que pretende continuar a construir com a participação na nova temporada.

Uma campanha a brincar, uma causa a sério

A mensagem de Sebastião Assis é simples: se a polémica em torno dos 255 euros de Cristiano Ronaldo despertou curiosidade, essa atenção pode ser aproveitada para ajudar atletas que enfrentam dificuldades reais para continuar a competir.

O site não processa pagamentos nem recolhe donativos. O botão de contribuição encaminha os visitantes para a campanha já existente no GoFundMe, organizada pela própria 3 C’S.

A página esclarece também que se trata de uma iniciativa satírica independente, sem ligação oficial a Cristiano Ronaldo, à Federação Portuguesa de Futebol ou à associação desportiva.

«Uma campanha a brincar. Uma causa a sério», resume Sebastião Assis na mensagem que acompanha a iniciativa.

No fundo, a brincadeira parte de uma multa que Cristiano Ronaldo pode pagar sem precisar de uma campanha de solidariedade, mas procura chamar a atenção para uma equipa que precisa de apoio para chegar a uma competição internacional.

E é aí que está a verdadeira reviravolta: a ideia não é ajudar uma estrela mundial a pagar 255 euros, mas aproveitar a atenção que gera para ajudar 11 atletas portugueses a continuarem a entrar em campo.