Más digestões depois das refeições? Há quem tome estas gomas de vinagre de maçã e diga que sente diferença

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Há estudos que associam o vinagre de maçã à perda de peso e à saciedade, mas nem toda a gente consegue tomá-lo. Foi por isso que, ao vermos estas gomas de vinagre de maçã da Novomins com 4,1 estrelas em mais de 1.600 avaliações, achámos que valia a pena falar delas. Têm vitaminas B6, B12 e D, mastigam-se e sabem a maçã. Custam 22,35 € na Amazon, em embalagens de 60 gomas (cerca de 0,37 € cada), e têm o selo “Escolha da Amazon”.

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O que dizem os compradores

O que mais se repete é a digestão. Uma compradora conta que as toma depois das refeições e que lhe baixam o inchaço abdominal. Outro, que já vai no quarto pacote, diz que continua a comprar porque nota melhoria no inchaço do estômago. Há ainda quem escreva, simplesmente, que “funciona, ajuda na digestão”.

Sem gosto a vinagre

Outro ponto muito citado é o sabor. Uma compradora admite que habituou-se a um cheiro forte a vinagre, mas que estas “não sabem a vinagre”, são fáceis de comer e têm muito bom sabor. Outra descreve-as como “ricas e de sabor agradável”, e há quem note um sabor suave a maçã e nenhum efeito secundário. Uma utilizadora escreve que, ao contrário do vinagre natural, estas gomas não lhe fazem mal ao estômago.

O que tem lá dentro

Vinagre de maçã: 1.000 mg por dose, segundo a página

Vitaminas B6 e B12

Vitamina D

Na prática, o vinagre de maçã é o ingrediente principal, e os compradores atribuem-lhe os efeitos que descrevem. As vitaminas B6 e B12 contribuem para reduzir o cansaço e a fadiga. A fórmula é vegana e sem glúten, segundo o título da página.

Como se toma

A dose indicada é de duas gomas por dia, mastigadas, sem água, o que dá para 30 dias. Não se deve exceder a dose recomendada, e a embalagem deve ficar fora do alcance das crianças. Como qualquer goma, contém açúcar, e o primeiro ingrediente da lista é precisamente o açúcar.

Em caso de dúvida, fale com o médico

É um suplemento alimentar e não substitui uma alimentação variada nem um estilo de vida saudável. A reação varia de pessoa para pessoa. Quem tem problemas digestivos frequentes, toma medicação ou tem uma condição de saúde deve falar primeiro com o médico. Se as más digestões forem persistentes, vale a pena uma consulta.

Para quem quer experimentar o vinagre de maçã sem o sabor, 22,35 € por um mês de gomas é um valor a ter em conta.

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