Quer criar uma equipa de sucesso? Siga estas estratégias do mundo do futebol

Com um ano marcado pelo Campeonato Europeu de Futebol e pelas opiniões sobre as equipas e os seus treinadores, a GoodHabitz defende que é possível compreender o trabalho por trás da formação de uma equipa de futebol e do seu sucesso, e aplicar no mundo corporativo.

A empresa especialista em formação online corporativa destaca quatro componentes essenciais para fomentar uma equipa de sucesso, baseando-se no bem-estar dos trabalhadores e líderes, e no seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Tempo: O sucesso de uma equipa de futebol, assim como o de uma equipa corporativa depende de líderes que investem o seu tempo na otimização da cooperação dos colaboradores. Contudo, devido ao panorama competitivo que as equipas enfrentam, a exigência por resultados rápidos e eficazes, num tempo que é maioritariamente escasso, é grande.

Desta forma, é crucial que os líderes estimulem a cooperação dos colaboradores, mas também desenvolvam um ambiente propício para a inovação e para a capacidade de resolver problemas de forma construtiva e rápida. A gestão destes dois fatores gera nas equipas um equilíbrio saudável entre o dever de obter resultados de forma eficiente e eficaz.

Estratégia: No futebol é necessário traçar uma estratégia antes dos jogadores pisarem o relvado. Nas empresas o mesmo acontece, antes da tomada de decisão, é preciso que sejam desenvolvidos caminhos claros e eficazes, que unam os objetivos individuais dos colaboradores, com os objetivos globais das empresas. Assim, é possível criar uma equipa psicologicamente mais segura, onde existe confiança entre os vários membros, e potencializar os talentos individuais de modo a alcançar resultados que produzam o sucesso.

Liderança: É fundamental que a empresa tenha uma missão bem definida e que os seus colaboradores partilhem dessa mesma missão, que realce a importância do trabalho em equipa para o sucesso da organização como um todo. Para tal, é necessário que os líderes definam claramente expetativas e objetivos, e que comuniquem claramente quais são as responsabilidades e o contributo de cada elemento para a equipa e organização como um todo.

Colaboração: Tal como no futebol, o mundo corporativo é composto por jogadores com diferentes posições, com experiências, competências e perspetivas diferentes. Tanto no caso de um treinador de futebol como no caso de um líder de uma empresa, ambos devem reconhecer as diferenças entre os vários elementos da equipa e através delas, aproveitar e maximizar as capacidades individuais de cada um, garantindo um ambiente inclusivo e resiliente. Através da cooperação entre a equipa e da colaboração entre todos, os resultados serão melhores e o ambiente criado será de valorização e motivação para alcançar os objetivos comuns na empresa.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.