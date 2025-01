Há um 'segredo' no Google Maps que vai salvar as nossas viagens em família

Numa era em que a tecnologia facilita cada vez mais o dia-a-dia, o Google Maps revelou-se uma ferramenta indispensável, e já não vivemos sem ele. Mas, se há app que está sempre a inovar e a surpreender-nos é esta. Quando pensamos que já não pode ser mais útil, surge uma nova funcionalidade.

E esta funcionalidade pode ter-lhe passado despercebida, mas é extremamente útil não só para pessoas com mobilidade reduzida, como para pais que viajam com carrinhos de bebé. Inspirámo-nos numa dica preciosa partilhada pelos influencers de viagens Bri e Liz, do perfil de Instagram Our Traveling Tots.

A partir desta dica, elaborámos um passo-a-passo para ajudar a tirar o máximo partido desta funcionalidade (vê a imagem acima):

Guia passo-a-passo para ativar rotas acessíveis no Google maps

Abrir o google maps Certifique-se de que tem a aplicação instalada no seu telemóvel ou aceda à versão web no computador. Escolher o destino - Introduza o local de destino na barra de pesquisa e selecione-o. Aceder às opções de rota - Depois de introduzir o destino, toque no botão "como chegar". Selecionar o modo de transporte - Escolha entre as opções disponíveis (a pé, transporte público, carro, bicicleta). Para percursos acessíveis, o modo "transporte público" costuma ser o mais eficaz, pois oferece opções que utilizam elevadores e evitam escadas. Ativar a opção de acessibilidade - Toque no ícone dos três pontos no canto superior direito e selecione "opções de rota". Ative a funcionalidade "acessível para cadeira de rodas". Confirmar e iniciar a navegação - Confirme as rotas sugeridas e inicie a navegação.

Veja no vídeo esta dica: