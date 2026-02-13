Facebook Instagram
Google tem ferramenta que prevê cheias com até sete dias de antecedência

Depois das depressões Kristin e Leonardo voltarem a expor a vulnerabilidade de Portugal a fenómenos meteorológicos extremos, o Google Flood Hub surge como uma plataforma gratuita que recorre à inteligência artificial para prever cheias, ajudando a alertar comunidades

Hoje às 10:04
Tempestades em Portugal: japoneses ensinam o que fazer para enfrentar os dias de chuva intensa

Recentemente, as depressões Kristin e Leonardo voltaram a evidenciar a importância de contar com sistemas de alerta precoce para inundações. É nesse contexto que surge o Google Flood Hub, uma plataforma gratuita que utiliza inteligência artificial e dados públicos para antecipar cheias até sete dias antes de acontecerem.

O Flood Hub mostra mapas de inundação locais, tendências dos níveis de água nos rios e previsões em tempo real baseadas em modelos de IA. Não tem custos e não exige registo. Além disso, as informações podem ser partilhadas facilmente através de redes sociais, permitindo que comunidades inteiras sejam alertadas rapidamente.

Ao contrário dos sistemas tradicionais que dependem de redes extensas de sensores físicos, infraestrutura que muitos países não têm, o Flood Hub utiliza dois modelos de IA complementares. O primeiro prevê a quantidade de água que irá fluir num rio processando dados meteorológicos. Já o segundo simula o comportamento da água à medida que esta se move pela planície aluvial, prevendo quais as áreas afetadas e a altura que a água atingirá.

Estudos publicados na revista Nature demonstram que o sistema consegue fazer previsões fiáveis com cinco dias de antecedência tão boas quanto as previsões para o próprio dia dos sistemas tradicionais. Atualmente, o Flood Hub cobre bacias hidrográficas em mais de 150 países, fornecendo previsões críticas para 700 milhões de pessoas.

As previsões são posteriormente integradas no Google Search, Google Maps e em notificações Android. Este tipo de tecnologia já provou a sua eficácia, reduzindo até 43% das mortes causadas por inundações e diminuindo as perdas económicas entre 35% e 50%, graças aos alertas antecipados que permite emitir.

 

 

 

