Depois dos 50, manter o peso e evitar o aumento da gordura abdominal pode tornar-se um desafio maior. As alterações hormonais, sobretudo durante a menopausa, a perda gradual de massa muscular e a diminuição do gasto energético são alguns dos fatores que ajudam a explicar esta tendência. Mas a alimentação também tem um papel importante.

Alguns alimentos, especialmente quando consumidos com frequência, podem dificultar o controlo do peso. É o caso dos produtos ricos em açúcares adicionados, gorduras saturadas, farinhas refinadas e calorias, que podem contribuir para um consumo energético superior às necessidades do organismo.

Refrigerantes, bolachas, fritos, enchidos e refeições ultraprocessadas são alguns exemplos de alimentos cujo consumo importa moderar. Não significa que tenham de desaparecer completamente da alimentação, mas vale a pena estar mais atento às quantidades e à frequência com que chegam à mesa.

Percorra a galeria e descubra os alimentos que deve consumir com moderação depois dos 50, se quer controlar o peso e evitar a acumulação de gordura abdominal.