Estas são 5 causas para estar a ganhar gordura na barriga (e a maioria das pessoas não faz ideia)

Perceber quais os fatores que levam ao ganho de peso, especialmente com aumento da gordura abdominal, é fundamental para resolver o problema. A verdade é que muitas dessas causas passam despercebidas para a maioria das pessoas e por isso não são corrigidas atempadamente.

Num artigo da edição francesa da revista Cosmopolitan, o nutricionista Raphaël Gruman, fala deos cinco principais motivos para ganhar gordura abdominal e como melhorar.

Tem resistência à insulina

“Uma desregulação do açúcar no sangue, também chamada de resistência à insulina, pode levar ao ganho de peso na zona do estômago”, explica o nutricionista. Todas as pessoas podem ser afetadas pela resistência à insulina, independentemente da idade ou género, “principalmente se cometer uma série de excessos e pressionar o pâncreas”. Para saber se sofre deste problema, deverá fazer uma análise ao sangue e ser acompanhado por um profissional de saúde. Este último poderá então prescrever medicação, se necessário, ou recomendar uma dieta específica.

Está a atravessar alterações hormonais

Segundo Raphaël Gruman, as hormonas também podem influenciar no ganho de gordura abdominal . “O estado hormonal é extremamente importante para o armazenamento de gordura. Nas mulheres, que possuem estrogénio e progesterona, o armazenamento ocorre principalmente nas coxas e nádegas. Na fase da menopausa, depois de estas hormonas deixarem de ser produzidas, a gordura acumula-se mais ao nível do estômago, como nos homens.

Uma dieta com orientação de um nutricionista ou um tratamento de substituição hormonal podem ser necessários.

Não está a dormir o suficiente

Sabia que a falta de sono pode levar ao ganho de peso no estômago? Quando dormimos pouco ou mal, produziremos cortisol em excesso, explica o nutricionista. Existe, por isso, uma ligação muito direta entre a má higiene do sono e o ganho de peso.

O especialista explica ainda por que este ganho de peso se foca na barriga: “porque o cortisol tem um efeito resistente à insulina”. “Pessoas que dormem menos de seis horas por noite têm 30 vezes mais risco de ter excesso de peso ou obesidade”, alerta.

Não tem um estilo de vida saudável

Uma alimentação desadequada e um consumo elevado e regular de álcool são responsáveis pelo excesso de gordura abdominal. Comida ‘fast food’, produtos processados e álcool são verdadeiros inimigos do estômago. “O álcool, em particular, promove a gordura abdominal, provocando um armazenamento muito rápido de gordura nesta área”, indica o especialista.

Está sob stress

"O stress profissional ou pessoal aumenta a produção de cortisol e, portanto, leva ao ganho de gordura abdominal. Trata-se do mesmo mecanismo da deficiência de sono, mas com uma causa diferente", refere Raphaël Gruman. "Além disso, os picos de stress podem promover comportamentos alimentares compulsivos”.