Ganhou gordura na barriga depois dos 40 anos? Corte estes 7 alimentos da sua vida

Estes são os 20 alimentos que pode ingerir todos os dias sem culpa

Estes 12 alimentos "saudáveis" que todos comemos estão repletos de microplásticos

Alimentos e bebidas a evitar depois dos 40 anos

Pilates é bom mas este exercício é ainda melhor a partir dos 40 anos, garantem especialistas

As alterações hormonais, nomeadamente a diminuição dos níveis de estrogénio, podem provocar uma redistribuição da gordura corporal, favorecendo o seu acúmulo na zona abdominal. Paralelamente, o metabolismo tende a tornar-se mais lento, o que aumenta a facilidade de ganho de peso, tal como refere um artigo do site norte-americano Parade.

Estas transformações fisiológicas associadas à menopausa podem resultar num aumento de peso, sobretudo na região do abdómen. Por isso, torna-se essencial adotar um estilo de vida equilibrado, que inclua alimentação adequada e atividade física regular, contribuindo para manter o peso e a saúde ao longo desta fase de transição.

Contudo, não basta focar-se apenas na alimentação. A combinação entre uma dieta equilibrada, exercício, sono reparador e estratégias para gerir o stress pode fazer toda a diferença no controlo do peso durante a menopausa.

Mas, passando ao ponto central: existem alimentos e bebidas que devem ser evitados, pois estão associados ao aumento de gordura abdominal.

Percorra a galeria acima para descobrir quais são, segundo a lista publicada pelo Parade.