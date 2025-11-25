Facebook Instagram

Ganhou gordura na barriga depois dos 40 anos? Corte estes 7 alimentos da sua vida

existem alimentos e bebidas que devem ser evitados, pois estão associados ao aumento de gordura abdominal
IOL
Há 1h e 17min
Pilates é bom mas este exercício é ainda melhor a partir dos 40 anos, garantem especialistas

As alterações hormonais, nomeadamente a diminuição dos níveis de estrogénio, podem provocar uma redistribuição da gordura corporal, favorecendo o seu acúmulo na zona abdominal. Paralelamente, o metabolismo tende a tornar-se mais lento, o que aumenta a facilidade de ganho de peso, tal como refere um artigo do site norte-americano Parade.

Estas transformações fisiológicas associadas à menopausa podem resultar num aumento de peso, sobretudo na região do abdómen. Por isso, torna-se essencial adotar um estilo de vida equilibrado, que inclua alimentação adequada e atividade física regular, contribuindo para manter o peso e a saúde ao longo desta fase de transição.

Contudo, não basta focar-se apenas na alimentação. A combinação entre uma dieta equilibrada, exercício, sono reparador e estratégias para gerir o stress pode fazer toda a diferença no controlo do peso durante a menopausa.

Mas, passando ao ponto central: existem alimentos e bebidas que devem ser evitados, pois estão associados ao aumento de gordura abdominal.

