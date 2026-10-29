O "segredo" que a balança não mostra: A gordura da barriga pode levar a sérios problemas cardíacos

Fonte: Lusa

Duas pessoas podem ter a mesma quantidade de gordura abdominal e apresentar características muito diferentes do ponto de vista cardiovascular. Um estudo liderado por uma investigadora da Universidade do Porto analisou exames de 1.736 adultos e concluiu que a textura e a densidade da gordura podem ajudar a identificar sinais associados à calcificação das artérias coronárias.

E se o tamanho da barriga não contasse a história toda sobre a saúde do seu coração? Uma investigação da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) aponta para uma possibilidade que pode mudar a forma como os médicos avaliam a gordura abdominal: além da quantidade e da localização, também as características internas deste tecido podem fornecer pistas importantes sobre o risco cardiovascular.

O estudo, liderado pela investigadora Jennifer Mancio e publicado em agosto na revista científica International Journal of Obesity, analisou exames de tomografia computorizada (TAC) de 1.736 adultos sem doença coronária conhecida. Os investigadores procuraram identificar características da gordura abdominal associadas à presença de calcificação nas artérias coronárias, um marcador de aterosclerose.

A conclusão central é que o índice de massa corporal (IMC) e o perímetro da cintura, duas medidas frequentemente utilizadas para avaliar o excesso de peso e a obesidade, podem não revelar toda a informação relevante sobre o tecido adiposo.

«O IMC e o perímetro da cintura medem quanta gordura temos, mas não como ela é. Duas pessoas com a mesma quantidade de gordura podem ter riscos completamente diferentes», explica Jennifer Mancio, citada no comunicado divulgado pela FMUP.

Isto não significa que ter barriga seja, por si só, um diagnóstico de doença cardíaca. Significa que a forma habitual de medir a gordura corporal poderá não captar todas as diferenças biológicas que interessam para avaliar a saúde cardiovascular.

O que a gordura da barriga pode revelar sobre o coração

A investigação identificou características da gordura abdominal associadas à presença de calcificação nas artérias coronárias. Entre os sinais observados estão diferenças na textura e na densidade do tecido adiposo, características que podem passar despercebidas quando se avalia apenas o peso, o IMC ou a medida da cintura.

A calcificação coronária corresponde à presença de depósitos de cálcio nas artérias que irrigam o coração e está associada à aterosclerose, um processo em que se desenvolvem placas na parede das artérias. A doença pode comprometer a circulação sanguínea e está associada a eventos cardiovasculares graves, incluindo o enfarte do miocárdio.

Os investigadores recorreram a técnicas de análise de imagem para estudar a estrutura da gordura subcutânea, situada imediatamente abaixo da pele, e da gordura visceral, que se encontra no interior do abdómen, em torno dos órgãos.

Os resultados mostram que estes depósitos de gordura não são biologicamente iguais. A sua estrutura apresenta diferenças entre indivíduos e entre homens e mulheres, e determinadas características surgem associadas à calcificação coronária.

É uma distinção relevante porque duas pessoas com peso semelhante e uma medida de cintura comparável podem ter tecidos adiposos com características diferentes. A investigação sugere que essas diferenças poderão acrescentar informação à avaliação do risco cardiovascular.

A inteligência artificial consegue analisar a gordura numa TAC

Para identificar estas características, a equipa utilizou a radiómica, uma técnica que transforma imagens médicas em dados quantitativos. Neste caso, os investigadores analisaram imagens obtidas por TAC, procurando padrões de densidade, textura e organização do tecido que não são facilmente identificáveis a olho nu.

O processo permite extrair numerosas características das imagens e utilizar métodos computacionais para reconhecer padrões associados a determinadas condições clínicas.

A técnica funciona, neste contexto, como uma espécie de «biópsia virtual»: em vez de retirar uma amostra física de tecido, os investigadores analisam a informação contida na imagem médica.

A radiómica não substitui uma biópsia quando esta é clinicamente necessária. O conceito descreve apenas uma forma de caracterizar os tecidos através de imagens e de ferramentas de análise computacional.

No estudo, os investigadores verificaram que a análise das características da gordura abdominal acrescentava informação em relação à medição da área ocupada pelo tecido adiposo. Os resultados apontam, assim, para uma possível melhoria da avaliação individualizada do risco associado à obesidade.

Gordura visceral e subcutânea: há diferenças importantes

Nem toda a gordura abdominal se encontra no mesmo local. A distinção entre gordura visceral e subcutânea é fundamental para compreender os resultados.

A gordura subcutânea é aquela que se encontra imediatamente abaixo da pele e que, em determinadas zonas do corpo, conseguimos agarrar entre os dedos. A gordura visceral, por sua vez, está localizada mais profundamente, em torno dos órgãos abdominais.

A gordura visceral tem sido associada a alterações metabólicas e a um maior risco de problemas como a diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares. Contudo, os resultados desta investigação reforçam que a localização não é o único elemento a considerar.

A equipa encontrou diferenças nas características radiológicas dos vários depósitos de gordura e identificou padrões associados à calcificação coronária. A heterogeneidade da textura destacou-se como uma característica relevante, embora as associações com a densidade variassem consoante o tipo de tecido adiposo analisado.

Isto significa que não basta classificar a gordura como visceral ou subcutânea. A forma como o tecido se apresenta nas imagens também poderá ajudar a distinguir diferentes perfis biológicos.

A investigação não demonstra, porém, que uma determinada textura da gordura cause diretamente aterosclerose. Identifica associações que poderão vir a ser úteis na avaliação do risco e que necessitam de validação adicional antes de serem aplicadas de forma generalizada na prática clínica.

Porque é que as diferenças entre homens e mulheres interessam?

Outro resultado importante foi a identificação de diferenças pronunciadas na estrutura da gordura abdominal entre homens e mulheres.

Segundo a equipa, essas diferenças foram particularmente evidentes na gordura subcutânea. Os homens apresentaram maior heterogeneidade da textura e maior radiodensidade neste depósito de gordura, características que também surgiram associadas a perfis considerados pró-aterogénicos.

A investigação encontrou ainda diferenças entre a gordura visceral e a subcutânea na sua relação com a calcificação coronária. Por isso, os investigadores defendem que a caracterização dos tecidos poderá ajudar a compreender melhor a diversidade dos perfis de risco cardiovascular.

Jennifer Mancio considera que estes resultados poderão contribuir para explicar diferenças conhecidas entre os sexos na manifestação da doença coronária. A investigadora assinala que os homens tendem, em média, a sofrer enfartes mais cedo do que as mulheres.

É, no entanto, importante interpretar esta relação com prudência: o estudo identificou diferenças na estrutura da gordura e associações com a calcificação coronária, mas não demonstra que essas características expliquem, isoladamente, a diferença de idade em que homens e mulheres sofrem enfartes. A doença cardiovascular resulta da interação de múltiplos fatores, incluindo idade, pressão arterial, colesterol, tabagismo, diabetes e antecedentes familiares.

Uma TAC já realizada pode vir a fornecer mais informação

Uma das possibilidades apontadas pela investigação é a utilização desta análise em exames que os doentes já tenham realizado por outros motivos clínicos.

Segundo Jennifer Mancio, quando existem imagens de TAC adequadas, a análise da gordura abdominal poderá ser feita sem necessidade de um novo exame e, por isso, sem exposição adicional à radiação associada a uma nova TAC.

A vantagem potencial está em aproveitar informação que já existe nas imagens médicas. Com o desenvolvimento e a validação destas ferramentas, os médicos poderão vir a dispor de dados adicionais para caracterizar a gordura corporal e aperfeiçoar a avaliação do risco cardiovascular.

A tecnologia poderá também contribuir para estratégias de prevenção mais individualizadas, ajudando a identificar pessoas que beneficiariam de uma avaliação clínica mais aprofundada.

Mas há uma ressalva essencial: os resultados não significam que qualquer TAC realizada por outro motivo possa, desde já, ser utilizada como um teste validado para prever um enfarte. A aplicação clínica desta abordagem depende de estudos adicionais, da validação dos modelos e da demonstração de que a informação obtida melhora efetivamente as decisões médicas e os resultados dos doentes.

O que deve fazer se tem excesso de gordura abdominal?

A principal mensagem para quem lê este estudo não é que deva preocupar-se com a textura da própria gordura, algo que não consegue avaliar em casa, nem que precise de fazer uma TAC para conhecer o risco cardíaco.

O estudo chama a atenção para as limitações de olhar apenas para o peso ou para a medida da cintura. A avaliação da saúde cardiovascular deve considerar o conjunto dos fatores de risco e ser adaptada à história clínica de cada pessoa.

A manutenção de uma alimentação equilibrada, a prática regular de atividade física, a vigilância da pressão arterial, o controlo do colesterol e da glicemia e a evicção do tabaco continuam a ser medidas importantes na prevenção cardiovascular.

Quem tem dúvidas sobre o seu risco deve procurar aconselhamento junto de um profissional de saúde, que poderá avaliar os fatores relevantes e determinar se são necessários exames complementares. A realização de uma TAC não deve ser decidida apenas com base nesta investigação.

Um novo caminho para avaliar o risco cardiovascular

O estudo da FMUP, desenvolvido no âmbito do projeto SAFE-CT e financiado pela Bolsa CUF D. Manuel de Mello, da Fundação Amélia de Mello, acrescenta evidência à ideia de que a gordura corporal é mais complexa do que o seu volume ou a sua localização.

Ao analisar exames de 1.736 adultos sem doença coronária conhecida, os investigadores identificaram características da gordura abdominal que poderão ajudar a reconhecer perfis associados à calcificação das artérias coronárias.

O próximo desafio será perceber até que ponto esta informação melhora a avaliação clínica e pode ser utilizada de forma fiável em diferentes populações.

Para já, a conclusão é clara, mas deve ser interpretada sem alarmismo: o tamanho da barriga não conta toda a história, e as características da gordura poderão vir a ajudar os médicos a compreender melhor o risco cardiovascular. A investigação abre uma possibilidade promissora; não transforma, ainda, a análise da gordura abdominal num diagnóstico individual de doença cardíaca.