Especialista ensina a fazer mistura anti-gordura que vai deixar a cozinha como nova

Sempre que cozinhamos, o habitual é limparmos o fogão logo de seguida. Mas a verdade é que não fica totalmente higienizado, e sente-se aquela gordura chata que só com mais do que uma limpeza é que provavelmente fica realmente limpo.

Muitas vezes até evitamos essa tarefa, e ao fazê-lo estamos a dificultar mais o trabalho para uma próxima vez que o formos limpar, devido à acumulação de sujidade e gordura. Felizmente, há uma solução simples e eficaz, partilhada no Instagram pela criadora de conteúdos mama_milau_au, que revelou um truque para limpar esta parte da casa.

Em vez de recorrer a produtos químicos, vai precisar apenas de 1 cópo de água morna, ½ de vinage branco, 1 colher de sopa de limão. Misture todos estes ingredientes num spray borrifador e está pronto a usar. Depois é só limpar as partes sujas com este spray juntamente com uma esponja ou pano.

Para bancadas de pedra porosa, como mármore, a criadora de conteúdos sugere que experimente uma mistura de 1 chávena de água e 2 colheres de chá de sabão de Castela e assim ficará tudo a brilhar.