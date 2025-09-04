Estudo concluiu que esta molécula "derrete" a gordura visceral e melhora a qualidade do sono

Estes são os 20 alimentos que pode ingerir todos os dias sem culpa

Um novo estudo clínico trouxe resultados animadores para quem luta contra a obesidade e as suas complicações. Investigadores testaram uma molécula sintética chamada Pep19, que demonstrou reduzir significativamente a gordura visceral — considerada a mais perigosa para a saúde — e ainda melhorar a qualidade do sono em adultos obesos.

Segundo os cientistas responsáveis pelo estudo, publicado sob o título “Pep19: Uma nova abordagem para reduzir a gordura visceral e melhorar a qualidade do sono em adultos obesos – resultados de um ensaio clínico em fase inicial”, a Pep19 atua como um agonista inverso do recetor canabinoide tipo 1. Em modelos animais, já tinha mostrado efeitos positivos no metabolismo, e agora começa a revelar o seu potencial também em humanos.

Resultados surpreendentes

Durante os testes, a molécula foi bem tolerada, sem registo de efeitos adversos. No grupo que recebeu 5 mg de Pep19, observou-se uma redução média de 17% na gordura visceral, sem perda de massa muscular. Além disso, também se verificou diminuição do peso corporal e da circunferência da cintura.

Outro dado relevante foi a melhoria na qualidade do sono: no grupo que recebeu 2 mg de Pep19, esta aumentou em média 35%, e no grupo de 5 mg, cerca de 25%.

Limitações e perspetivas

Apesar dos resultados promissores, os investigadores alertam que o estudo ainda tem limitações, nomeadamente o facto de ter contado com uma amostra pequena, tempo de intervenção curto e seleção de participantes por conveniência.

Ainda assim, os autores destacam que a Pep19 mostra um “potencial inovador excecional” como abordagem para reduzir a gordura visceral — que está associada a doenças cardiovasculares, diabetes e problemas metabólicos — e, ao mesmo tempo, melhorar o descanso noturno.