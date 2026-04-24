Peça de menos de 4 euros da IKEA pôs fim a um tormento que vivíamos na cozinha

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Como é que algo tão simples como cozinhar um lombo de salmão com um fio de azeite acaba por se transformar num verdadeiro pesadelo de limpeza? Ou porque é que saltear legumes pode resultar numa maratona a esfregar o fogão e a bancada? A verdade é que não é preciso muita gordura para os salpicos fazerem estragos e roubarem-nos tempo precioso. E quando atingem a roupa… é aí que percebemos que é mesmo preciso encontrar uma solução.

Foi a pensar nisso que a IKEA lançou um produto prático que promete mudar este cenário. Trata-se de um antissalpicos que se coloca sobre frigideiras e panelas durante a confeção dos alimentos, evitando que a gordura se espalhe pela cozinha.

Além de funcional, é também fácil de manter: pode ir à máquina de lavar loiça e adapta-se a frigideiras até 32 centímetros de diâmetro, o que o torna versátil para o uso diário.

Desenhado por Henrik Preutz, este acessório é produzido em aço inoxidável — um material resistente, duradouro e pensado para simplificar a rotina na cozinha.