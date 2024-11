Este é o único truque que precisa de saber para acabar com as nódoas de gordura

Quer seja a cozinhar ou até a comer, acabar com uma nódoa de gordura numa camisola ou par de calças é algo comum. Pôr apenas na máquina da roupa raramente é solução. É preciso saber o truque certo para se acabar com a mancha e ficar com a peça de roupa como nova.

Há um sem número de dicas para se acabar com nódoas de gordura na roupa. Na verdade, só precisa mesmo de conhecer um truque para recuperar todas as peças que têm aquela mancha teimosa de gordura, explica Laura de Barra num vídeo no TikTok que conta com perto de 60 mil ‘gostos’.

Para acabar com a mancha, não precisa de comprar produtos especiais nem deixar as peças de molho por horas a fio. Vai apenas precisar de uma coisa que, garantidamente, já tem em casa: detergente para lavar a loiça à mão.

Basta colocar um pouco de detergente de loiça por cima da mancha, espalhando por toda a área com a mão. não precisa de acrescentar água ou qualquer outro produto. É só fazer isto. Depois, coloque na máquina da roupa e lave normalmente. A peça deverá sair já sem qualquer mancha.

De acordo com Laura de Barra, este truque retira as nódoas de gordura de peças que já tenham sido lavadas anteriormente. Por isso, ainda vai a tempo de recuperar aquela camisola de que tanto gosta e que achava que ia ter de pôr na reforma.

Veja no vídeo como se faz.