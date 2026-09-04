Gorgulho no arroz e massa na despensa: como tratar e prevenir

Um dos bichos mais odiados pelos humanos é um dos melhores animais de estimação que pode ter

O aparecimento de gorgulho no arroz é um problema relativamente comum associado ao armazenamento de alimentos secos, podendo ocorrer tanto em produtos mantidos durante longos períodos como em embalagens aparentemente intactas.

Estes pequenos insetos podem infestar cereais e outros alimentos, depositando ovos que dão origem a larvas no interior ou junto dos próprios grãos. Embora a presença de um inseto no arroz possa parecer apenas desagradável, uma infestação pode ser mais extensa do que aquilo que é visível a olho nu. Por esse motivo, é importante saber identificar os sinais de infestação, compreender o que fazer quando esta ocorre e conhecer as medidas adequadas para prevenir o seu aparecimento e garantir uma correta conservação dos alimentos.

A recomendação mais segura é não aproveitar arroz infestado. Os especialistas em controlo de pragas de alimentos armazenados recomendam deitar fora qualquer alimento que apresente sinais de infestação, uma vez que o problema não se limita aos insetos adultos: podem existir ovos e larvas dentro dos próprios grãos, que são difíceis de detetar.

Embora a cozedura provavelmente mate os insetos, isso não transforma um alimento infestado num alimento que as autoridades recomendam aproveitar. A orientação específica para pragas de despensa é eliminar o alimento infestado, em vez de tentar recuperá-lo através da lavagem ou da cozedura, de acordo com informação de especialistas da Universidade do Minnesota, nos Estados Unidos:

Se encontrar gorgulho, deve deitar fora o pacote infestado, idealmente dentro de um saco fechado, e verificar outros alimentos secos que estejam próximos, como arroz, massa, farinha, cereais, leguminosas, frutos secos ou comida para animais, uma vez que o gorgulho podem espalhar-se para outros pacotes. É também importante aspirar muito bem as prateleiras, especialmente nos cantos e nas fissuras, e depois lavá-las com água e detergente. Atenção: não se deve utilizar inseticida dentro do armário onde são armazenados alimentos.

Como prevenir o aparecimento de gorgulho?

Para prevenir o aparecimento de gorgulho, recomenda-se guardar o arroz e outros alimentos secos em recipientes herméticos de vidro, metal ou plástico rígido. Também é aconselhável comprar quantidades que possam ser consumidas em poucos meses. No caso de alimentos que permaneçam armazenados durante períodos mais longos, o frigorífico ou o congelador pode ajudar a evitar o aparecimento de infestações.