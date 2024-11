Recebe gorjetas? Saiba como são tributadas

Em certas atividades profissionais e setores, é normal os clientes darem gorjetas aos funcionários, quando ficam satisfeitos com o serviço. Se tem um emprego onde recebe gorjetas, este valor adicional está sujeito a tributação.

De acordo com a legislação fiscal, as gorjetas enquadram-se como gratificações, que são equiparadas aos rendimentos do trabalho, mesmo que estas não sejam pagas pelo seu empregador. Logo, precisam de ser declaradas às Finanças e ficam sujeitas ao pagamento de IRS.

Neste artigo, saiba como são tributadas as gorjetas e quais são as suas obrigações.

A tributação das gorjetas em Portugal

Quando um trabalhador recebe este tipo de gratificação, esse valor fica sujeito a tributação a nível de IRS. No entanto, não está prevista a opção de englobamento das gratificações nos restantes rendimentos. Por isso, quando as gorjetas são identificadas como gratificações, são tributadas à taxa autónoma de 10%.

Uma vez que o valor das gorjetas não soma ao salário, não fica sujeito a subir de escalão de IRS, o que é uma situação mais vantajosa para a maioria dos trabalhadores.

E sou obrigado a fazer retenção na fonte de IRS e descontos para a Segurança Social?

Não. Um trabalhador não está obrigado a fazer retenção na fonte de IRS relativamente ao valor das gorjetas. No entanto, se achar mais vantajoso, pode pedir ao seu empregador para ser feita a retenção na fonte de IRS à taxa de 10% no seu recibo de vencimento.

Quanto aos descontos para a Segurança Social, as gorjetas não estão sujeitas à Taxa Social Única (TSU). E como estas não entram na base de incidência contributiva para a Segurança Social, os trabalhadores e a entidade empregadora não têm de declarar este valor, nem pagar contribuições à Segurança Social.

Se for trabalhador independente, as gorjetas estão sujeitas a tributação?

Não. O Código do IRS não faz referência às gorjetas como rendimento da categoria B, nem existe qualquer indicação sobre uma taxa especial a aplicar nos recibos verdes. Desta forma, as gorjetas não têm incidência de IRS.

Já todos os trabalhadores dependentes que tenham contrato ficam sujeitos à tributação das gorjetas que recebem.

Quem declara este tipo de rendimento? O trabalhador ou a entidade empregadora?

Ambos. Em primeiro lugar, as empresas devem declarar o valor das gratificações (gorjetas) no recibo de vencimento do trabalhador e na Declaração Mensal de Remunerações (DMR) enviada à AT. Depois, cabe aos trabalhadores declararem todos os seus rendimentos na sua declaração de IRS.

É importante referir que as empresas devem entregar aos seus trabalhadores a Declaração Anual dos Rendimentos até 20 de janeiro do ano seguinte, para que estes possam preencher corretamente a declaração de IRS, entre o dia 1 de abril e 30 de junho.

Quando os valores são declarados corretamente pela sua empresa, vai encontrar estes dados pré-preenchidos e devidamente identificados. Mas caso verifique algum erro ou que o valor das gorjetas não consta na declaração, preencha o quadro 4-A do Anexo (Código 402).