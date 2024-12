Presentes a menos de 15 euros: gorro com phones é o gadget mais útil deste inverno

Este artigo pode conter links afiliados*

Para quem procura um presente diferente e prático, eis a surpresa deste Natal: um gorro com Bluetooth integrado que já soma mais de 6.000 avaliações na Amazon. Seja para o amigo que pratica desporto ao ar livre, para o familiar que está sempre ao telemóvel, ou para o adolescente apaixonado por gadgets - este gorro adapta-se a todos os estilos de vida. Do escritório às pistas de esqui, das corridas matinais aos passeios com o cão, é o presente que não tem como falhar neste Natal.

Para todos os gostos e estilos

Em malha polar suave e lavável, este gorro unissexo está disponível em várias cores. "O produto soa realmente bem e é muito confortável para sair a correr nos dias frios", confirma um utilizador. A bateria oferece até 12 horas de autonomia, e o carregamento é simples através de porta MicroUSB. "Pensava que seria algo básico, mas o design é simples e bonito. Funciona perfeitamente. Já não precisamos de auriculares!"

Um gadget, múltiplas utilizações

Com Bluetooth 5.0 e botões de controlo intuitivos, este gorro da COTOP oferece um alcance de até 20 metros e é compatível com qualquer dispositivo. O microfone integrado permite atender chamadas com clareza, e o design permite ouvir os sons ambiente, tornando-o seguro para todas as atividades. "O som é realmente muito bom e a bateria dura mais de dois dias com um uso médio", partilha um utilizador satisfeito. Outra compradora acrescenta: "Está genial! O meu marido pode ouvir música ou atender chamadas no trabalho sem estar dependente do telemóvel nem de auriculares que não gosta. É uma invenção fantástica!"

Do desporto ao lazer

Perfeito para corrida, esqui, caminhadas ou simplesmente passeios com o cão, este gorro tem surpreendido pela sua versatilidade. Como partilha uma compradora satisfeita: "Foi uma prenda muito acertada em todos os aspetos. Adorou e usa todos os dias. Super contentes!" E o melhor? O módulo Bluetooth pode ser removido para lavar o gorro, garantindo a sua durabilidade.

Adquira o gorro aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.