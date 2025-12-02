Presentes abaixo dos 20 euros: o gorro com auscultadores que toda a gente quer este inverno

Este artigo pode conter links afiliados*

Este inverno chegou com uma pequena revolução para quem se farta de fios enrolados e auriculares que teimam em cair. O acessório da estação junta duas coisas que usamos quase todos os dias: um gorro quente e som portátil.

E o resultado? Um daqueles gadgets que ninguém sabia que precisava… até experimentar. Se a ideia é oferecer algo útil e diferente, este gorro com Bluetooth tem sido um verdadeiro favorito. Com mais de seis mil avaliações e 4,4 estrelas na Amazon, tornou-se uma surpresa perfeita para quem faz desporto ao ar livre, vive colado ao telemóvel ou adora tudo o que seja novidade tecnológica. E melhor ainda: está agora com 40% de desconto, a 16€. Dos passeios com o cão às manhãs geladas antes do trabalho, adapta-se a qualquer rotina. E sim, pode ser uma excelente prenda de Natal.

Cores para todos os estilos e conforto para todos os dias

Feito em malha de poliéster suave, confortável e lavável, é daqueles acessórios unissexo que funciona com qualquer look. Há vários tons à escolha — desde o clássico preto ao cinzento e azul — e as opiniões deixam poucas dúvidas: "o som surpreende pela qualidade e é ótimo para correr quando está frio", diz um utilizador. A autonomia chega às 12 horas e o carregamento é feito através de uma porta MicroUSB, sem segredos. Outro cliente resume a experiência: "Pensei que fosse demasiado básico, mas o design é simples e agradável. Funciona sem falhas. Passei a andar sem fones."

Bluetooth integrado e controlo na ponta dos dedos

Com tecnologia bluetooth 5.0, botões discretos e um alcance generoso, liga-se a qualquer smartphone ou tablet. O microfone embutido permite atender chamadas com clareza, e o próprio formato do gorro ajuda a manter a noção do que se passa à volta — ponto extra para quem anda na rua ou pratica desporto. Há quem garanta que a bateria dura mais do que o esperado: "Dá para dois dias inteiros com uso normal", refere um comprador. Outra utilizadora acrescenta: "O meu marido usa-o para ouvir música no trabalho e até para atender chamadas. Gosta porque não suporta auriculares tradicionais. É mesmo uma ideia brilhante."

Ideal para treinar, viajar ou relaxar

Corrida, caminhadas, esqui ou o passeio diário com o cão — este gorro adapta-se a tudo. E tem recebido elogios de quem o ofereceu: "Foi um presente certeiro. Está encantado e usa todos os dias." Para completar, o módulo de som pode ser retirado com facilidade sempre que o gorro precisar de uma lavagem. Uma pequena funcionalidade que prolonga a vida do acessório e o mantém como novo.

Com um desconto de 40% que o deixa nos 16€ (em vez dos habituais 28,98€), é daquelas compras que se fazem sem pensar duas vezes. As mais de 6.000 avaliações e a classificação de 4,4 estrelas falam por si — e o stock tem tendência a esgotar depressa quando há promoções assim.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.