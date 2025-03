Se tem cão ou gato, já ouviu falar do Tractive. Nós tínhamos dúvidas, mas comprámos e aprovamos

Este artigo pode conter links afiliados*

Este pó promete acabar com o mau hálito do seu cão ou gato

Perder o rasto aos nossos animais é um dos maiores pesadelos de qualquer tutor. E nós, que passamos algumas temporadas numa casa de campo, decidimos experimentar o Tractive, depois de recebermos tantos anúncios e vermos tantas críticas positivas de clientes. Porém, depois de comprarmos o dispositivo e pagarmos a subscrição anual, tememos algum arrependimento. Não raras vezes, os localizadores GPS não têm a precisão que desejamos. Porém, este dispositivo que colocámos na coleira conquistou-nos desde logo e já nos salvou de muitas preocupações.

O Tractive GPS é um dispositivo que se fixa à coleira do cão e apresenta duas funções principais: localização em tempo real e monitorização de atividade e saúde. Decidimos testá-lo para verificar se realmente funciona como anunciado e se vale o investimento.

Rastreamento em tempo real e cercas virtuais

Este produto oferece um sistema de GPS em tempo real que permite acompanhar o seu cão independentemente da distância. O dispositivo funciona através de uma ligação móvel (como um telemóvel) e possui cobertura mundial, com atualizações a cada 2-3 segundos quando no modo de rastreamento ao vivo.

Uma funcionalidade particularmente apreciada pelos utilizadores é o sistema de "cerca virtual" — uma área que se define no mapa e que, se o cão ultrapassar, envia um alerta imediato para o telemóvel. Como destacou um comprador na Amazon: "Consigo definir zonas seguras e recebo alertas imediatos quando o meu cão sai desses limites, o que me dá uma tranquilidade enorme".

Monitorização de saúde e características técnicas

Além do rastreamento por GPS, este dispositivo também monitoriza a atividade física e o sono do animal, permitindo comparar os dados com outros cães de raça similar. A bateria tem uma autonomia de 2 a 5 dias, dependendo da utilização, e o equipamento é 100% resistente à água. "A função de monitorização de saúde tem sido essencial para garantir que o meu cão idoso mantém níveis adequados de atividade", partilhou outro utilizador na Amazon.

Planos de subscrição e compatibilidade

O dispositivo requer uma subscrição mensal, com planos a partir de 4€ por mês (em subscrições de longo prazo), sendo compatível com cães a partir de 4kg. As opções de subscrição variam entre planos mensais, anuais ou bianuais, com descontos significativos para compromissos mais longos.

A nossa opinião

