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A espera acabou. O Grand Theft Auto VI (GTA VI) foi lançado esta quinta-feira em todo o mundo, confirmando-se como um dos maiores lançamentos da história dos videojogos e um fenómeno cultural que já se faz sentir por todo o país, das filas virtuais da meia-noite à corrida às lojas. Em Portugal, as pré-vendas bateram recordes da última década e, a poucos dias da época festiva, a procura promete disparar ainda mais entre fãs de longa data e familiares (pais ou avós) à procura do presente perfeito para o Natal, com o jogo já à venda nas plataformas habituais e disponível para compra na Amazon.

Como explica Rafael Marques, influencer e gamer, no vídeo acima, o novo título da produtora Rockstar Games está a cumprir as elevadas expectativas, destacando a enorme liberdade de ação dentro do universo do jogo: "Podemos fazer tudo o que quisermos dentro do jogo", sublinha.

Recordes de pré-venda e escolta policial em Portugal

O impacto do lançamento no mercado português tem sido sem precedentes. Só em fase de pré-venda, o jogo tornou-se o mais vendido dos últimos dez anos na FNAC, numa operação que chegou mesmo a contar com escolta policial para garantir a entrega do produto.

Também a Worten confirmou números expressivos. Tiago Gomes, diretor comercial ibérico da área core da marca, revelou à agência Lusa que as reservas se aproximaram das 50 mil unidades. No El Corte Inglés, a procura obrigou a empresa a antecipar o reforço de stock face ao elevado entusiasmo dos clientes.

Preço, consolas compatíveis e formatos disponíveis

O GTA VI foi lançado exclusivamente para a nova geração de consolas, estando disponível para PlayStation 5 e Xbox Series X e S, com um preço base de 79,99 euros (tendo contado com valores promocionais de 67,99 euros durante a pré-venda).

De notar que, nesta fase inicial, quem optar por comprar a versão física nas lojas encontra dentro da caixa um código de descarga digital (válido para contas europeias, incluindo Portugal), e não o tradicional disco físico, um detalhe importante a ter em conta na hora de oferecer. Para evitar filas e garantir a entrega a tempo das festas, pode encomendar o jogo diretamente online e escolher a versão para a sua consola na Amazon (onde a elevada procura já está a levar ao esgotamento do stock direto e ao recurso a vendedores alternativos):

Comprar GTA VI na Amazon (PlayStation 5 e Xbox Series X)

Um marco cultural e financeiro histórico

Para Jeferson Valadares, presidente da Associação de Produtores de Videojogos Portugueses, este é um "marco cultural histórico" cuja influência vai muito além da indústria dos videojogos. Um exemplo disso é a aposta forte na banda sonora oficial, assinada pela dupla francesa Justice, e em seis estações de rádio dentro do jogo com curadoria de artistas como Bad Bunny, Lana Del Rey, Burna Boy, Robyn e Slayer.

Os números globais acompanham esta dimensão:

Orçamento recorde: Estima-se que a produção tenha ultrapassado os mil milhões de euros, o valor mais alto de sempre no setor.

Vendas antecipadas: Segundo a plataforma Sensor Tower, foram vendidas mais de 15,8 milhões de unidades antes mesmo do lançamento, gerando receitas superiores a 1,1 mil milhões de euros (um patamar que o anterior GTA V só alcançou três dias após chegar às lojas, em 2013).

Previsões: O analista Joost van Dreunen aponta para receitas de dois mil milhões de dólares logo no fim de semana de estreia.

Uma nova história em Leonida

A ação de GTA VI decorre no estado ficcional de Leonida (inspirado na Flórida, incluindo a icónica Vice City) e acompanha a dupla formada pelo veterano militar Jason Duval e pela ex-reclusa Lucia Caminos, a primeira protagonista feminina da história da saga.

Para o analista Joost van Dreunen, este capítulo marca uma viragem na abordagem da série: "O maior jogo de sempre é uma história de amor, que inclui a primeira protagonista feminina da série, numa altura em que milhões de jogadores intensivos estão prestes a passar metade do seu tempo como uma mulher de cor. Aos céticos é-lhes pedido que olhem para lá da violência. Aos fãs que olhem para si próprios."

Se quer garantir já a sua cópia ou antecipar as compras de Natal antes que o stock esgote por completo, o GTA VI já está disponível na Amazon.

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