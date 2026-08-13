O casal de jornalistas mais bonito do País acaba de dar "a notícia do dia": vão ser pais pela primeira vez

João Póvoa Marinheiro e Nelma Serpa Pinto vão ser pais. A novidade foi dada pelos próprios esta quinta-feira, 13 de agosto, através de uma partilha amorosa feita nas redes sociais.

No Instagram, o casal partilhou uma série de fotografias em que a jornalista surge de biquíni, a exibir a barriguinha de grávida. João Póvoa Marinheiro também posa para as fotos, a dar beijinhos à companheira e à barriga.

Pode ver as imagens na galeria que preparámos para si!

O casal recebeu uma onda de mensagens de amor dos fãs e de alguns rostos bem conhecidos. "Muitos parabéns!!", "Ohhh muitos parabéns!!!", "Isto sim é breaking news", "Parabéns aos dois", "a sorte deste feijão", "É a melhor notícia do dia!", "Que notícia maravilhosa! Parabéns aos dois.Que venha esta nova fase cheia de saúde e muita felicidade", "Que notícia boa, nem quero imaginar o bebé lindo que vem aí com a beleza desses pais lindos de morrer", pode ler-se.