Aos 66 anos, Alexandra deu à luz o 10.º filho sem recorrer a tratamentos. "Sinto-me como se tivesse 35"

Alexandra Hildebrandt, diretora do Museu do Muro de Berlim no Checkpoint Charlie, deu as boas-vindas ao seu filho, Philipp, no dia 19 de março, através de uma cesariana no Hospital Charité, na capital alemã. O bebé nasceu saudável, com 3,5 kg. "Uma família numerosa não é apenas algo maravilhoso, mas também fundamental para a educação adequada das crianças", escreveu Hildebrandt num e-mail ao site norte-americano TODAY.com.

A mãe de 10 filhos garantiu que não utilizou tratamentos de fertilidade ou medicamentos para engravidar. Em entrevista ao jornal alemão Bild, revelou nunca ter usado contracetivos e manter um estilo de vida ativo.: "sinto-me como se tivesse 35 anos".E explico "Tenho uma alimentação muito saudável, nado regularmente durante uma hora e caminho duas horas por dia", explicou, segundo informações da revista PEOPLE.

Hildebrandt teve o seu primeiro filho em 1977. No entanto, os oito filhos seguintes nasceram depois dos 50 anos, todos por cesariana.

Os seus filhos incluem Svetlana, de 45 anos; Artiom, 36; os gémeos Elisabeth e Maximilian, 12; Alexandra, 10; Leopold, 8; Anna, 7; Maria, 4; e Katharina, 2.

Em declarações ao site norte-americano TODAY.com, Hildebrandt reafirmou que nunca usou tratamentos de fertilidade e que não teve dificuldades em engravidar.