"O avô no Céu vai festejar": Após perder o pai, famoso português anuncia que vai ser pai pela terceira vez (Vídeo)

Francisco Macau foi pai de mais uma menina. A foto do parto é emocionante

Francisco Macau e Sara Macau vão aumentar a família. O personal trainer anunciou a novidade num vídeo divertido nas redes sociais, mas foram as reações dos seguidores que deram um tom especialmente emotivo à publicação. Houve quem já desconfiasse da gravidez por causa da barriguinha de Sara e quem recordasse o pai de Francisco, que morreu em maio de 2025.

Francisco Macau prepara-se para ser pai pela terceira vez. O antigo concorrente de reality shows e a mulher, Sara Macau, partilharam a novidade nas redes sociais através de um vídeo cómico que conquistou os seguidores.

“Vamos ter mais um bebé. ❤️ Oficialmente pai de 3.”, escreveu o personal trainer na legenda da publicação, anunciando assim uma nova etapa na vida familiar do casal.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que encheram a caixa de comentários com mensagens de felicitações, humor e carinho. Entre as reações, houve também quem revelasse que já suspeitava de que Sara estava grávida, depois de ter reparado num pormenor em vídeos anteriores.

Veja aqui o vídeo do anúncio:

“Está na altura de comprar um autocarro”: fãs reagem com humor

O anúncio não demorou a provocar uma onda de comentários divertidos. “Está na altura de comprar um autocarro 😂❤️ Parabéns!”, brincou um dos seguidores, numa referência ao crescimento da família.

“Muitos parabéns!”, “Mais uma aventura!!! Parabéns” e “Parabéns papás” foram algumas das mensagens deixadas na publicação.

Outros seguidores aproveitaram para brincar com a possibilidade de o casal vir a ter um menino. “É desta que vem o Francisco Júnior”, escreveu um fã, acompanhado por emojis de riso e de carinho.

Também não faltaram mensagens a desejar saúde ao bebé e felicidade à família. “Que venha com saúde e abençoado”, comentou uma seguidora, enquanto outra destacou que a casa ficará “ainda mais feliz e cheia de amor”.

“Dava para notar a barriguinha”: houve quem já desconfiasse

Entre os comentários, houve ainda quem confessasse que já suspeitava de uma nova gravidez de Sara Macau.

“Parabéns! No outro dia, num vídeo gravado no carro com a Sara a falar para a câmara, dava para notar a barriguinha!”, escreveu uma seguidora.

A observação mostra como os fãs acompanham de perto as partilhas do casal nas redes sociais, procurando pequenos pormenores nas publicações que fazem parte do seu quotidiano.

O anúncio acabou por transformar essas suspeitas numa onda de felicitações, com os seguidores a celebrarem a chegada de mais um elemento à família.

A mensagem que recordou o pai de Francisco Macau

No meio da euforia, houve também espaço para a emoção. Algumas mensagens fizeram referência ao pai de Francisco Macau, que morreu a 21 de maio de 2025, depois de uma luta de seis anos contra a esclerose lateral amiotrófica.

“Muitos parabéns!! O avô no Céu vai festejar!! Muita saúde!! Beijinhos”, escreveu uma seguidora. Outra mensagem dizia: “Muitos parabéns! O céu hoje também está em festa”.

As palavras recordam uma perda marcante na vida do personal trainer. Em agosto de 2026, quando celebrou 38 anos, Francisco Macau falou publicamente da dificuldade em lidar com a ausência do pai e da saudade que permanece em datas especiais.

A referência ao avô nas mensagens dos seguidores acrescentou, assim, uma dimensão particularmente emotiva ao anúncio da nova gravidez.

Uma família que volta a crescer

Francisco Macau e Sara Macau já são pais de duas meninas, Maria Luísa e Maria Madalena. O casal deu a conhecer a segunda gravidez em março de 2025 e anunciou o nascimento da segunda filha em agosto desse ano.

Agora, a família prepara-se para receber mais um bebé. Para já, o casal não revelou publicamente, na publicação do anúncio, o sexo da criança nem outros pormenores sobre a gravidez.

Entre as brincadeiras sobre a logística de uma família cada vez maior, as suspeitas que alguns fãs dizem ter tido e as mensagens carregadas de emoção, a novidade tornou-se um momento de celebração para quem acompanha o percurso do casal.

Uma coisa é certa: a próxima aventura de Francisco e Sara Macau já está a gerar entusiasmo, e os seguidores não escondem a vontade de acompanhar os próximos capítulos.