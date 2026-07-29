Casou com um homem, mas apaixonou-se por uma mulher e agora está grávida

Raquel Tillo, atriz de 32 anos, e Inês Marques Lucas, cantora de 31 anos, estão noivas desde novembro do ano passado, depois de a cantora ter pedido a atriz em casamento através das redes sociais. Poucos meses depois desse anúncio, o casal partilhou outra novidade: esperam o primeiro filho juntas, fruto de uma relação que começou depois de a atriz ter estado casada com um homem.

O anúncio da gravidez, feito ainda em abril, chegou através de um vídeo emotivo publicado nas redes sociais. Nas imagens, as duas apareciam a pendurar pequenas peças de roupa de bebé num estendal, com a barriga de Raquel já bem visível — um momento que rapidamente se tornou viral, gerando milhares de reações e mensagens de carinho de amigos, colegas e seguidores.

Mais recentemente, o casal decidiu também revelar o sexo do bebé, embora de forma pouco planeada. Foi a própria Raquel Marques Lucas quem, sem querer, deixou escapar a informação numa publicação nas redes sociais, ao mencionar ter chamado à filha "neta da minha sogra" num story — um comentário que os seguidores mais atentos rapidamente associaram a uma menina. Pouco depois, Inês confirmou a novidade num vídeo no TikTok, assumindo com humor que o segredo já tinha sido descoberto.

Curiosamente, o casal admite que esperava um resultado diferente. A cantora contou que, a dada altura, chegaram a estar "100% certas" de que seria um rapaz, ao ponto de já terem escolhido nome. Quando souberam que afinal seria uma menina, a reação foi de surpresa, mas também de grande alegria — algo que Inês reforçou ao explicar que a preferência inicial por um menino, ligada à ideia de "jogar à bola", foi-se desfazendo com o tempo, até perceber que isso "não faz diferença nenhuma", já que são os pais que moldam aquilo em que os filhos se tornam.

Por agora, resta um último segredo: o nome da bebé, já escolhido pelo casal, mas guardado para revelar apenas depois do nascimento.