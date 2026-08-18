Tragédia em ilha de sonho: casal morreu em plena lua-de-mel na Grécia

Um casal recém-casado morreu na segunda-feira num acidente de helicóptero na Grécia, quando se encontrava em viagem de lua-de-mel. O piloto também perdeu a vida no acidente, como escreve a People, com base em informações da Reuters, The Times e BBC.
Alexander Cromie e Marie Ebert viajavam num helicóptero privado com destino à ilha grega de Sifnos quando a o helicóptero caiu num campo. O acidente aconteceu poucos minutos antes da aterragem prevista.
De acordo com a Reuters, o helicóptero incendiou-se depois da queda. Imagens do acidente que circulam nas redes sociais mostram o helicóptero a rodar enquanto perde altitude, antes da queda no solo.
A aeronave acabou por ficar praticamente destruída pelas chamas provocadas pelo impacto. As autoridades estão a investigar as circunstâncias que levaram à queda.