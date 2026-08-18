Grécia
Grécia

Tragédia em ilha de sonho: casal morreu em plena lua-de-mel na Grécia

Hoje às 15:23
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Tinham acabado de casar e iriam viver uns dias de sonho

Um casal recém-casado morreu na segunda-feira num acidente de helicóptero na Grécia, quando se encontrava em viagem de lua-de-mel. O piloto também perdeu a vida no acidente, como escreve a People, com base em informações da Reuters, The Times e BBC.

Alexander Cromie e Marie Ebert viajavam num helicóptero privado com destino à ilha grega de Sifnos quando a o helicóptero caiu num campo. O acidente aconteceu poucos minutos antes da aterragem prevista.

De acordo com a Reuters, o helicóptero incendiou-se depois da queda. Imagens do acidente que circulam nas redes sociais mostram o helicóptero a rodar enquanto perde altitude, antes da queda no solo.

A aeronave acabou por ficar praticamente destruída pelas chamas provocadas pelo impacto. As autoridades estão a investigar as circunstâncias que levaram à queda.

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