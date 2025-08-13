Facebook Instagram
Dinheiro

Clientes evitam marcas que fingem ser verdes

Um estudo recente conclui que os portugueses estão cada vez menos tolerantes ao greenwashing, ou seja, abandonam marcas que fingem ser sustentáveis. Entre as mais apontadas pelos inquiridos estão a Volkswagen (cerca de 40% das respostas), seguida pela EDP e pela Galp

Link To Leaders
Hoje às 09:00
Sustentável
Sustentável
Foto: freepik
Criança de 3 anos morre após ficar cinco horas trancada num carro a 60ºC

Outros artigos:

Um estudo do Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), em Coimbra, revelou que a maioria dos consumidores portugueses, ao constatar que uma marca está a mentir sobre as suas práticas sustentáveis, deixa de adquirir produtos da mesma.

Ao perceberem que a empresa pratica greenwashing - campanhas, selos ou alegações de comportamentos ambientais que não correspondem à realidade -, os portugueses deixam de comprar os produtos dessa marca e procuram alternativas mais éticas, avança o ISMT, num comunicado.

As marcas mais identificados pelos inquiridos, que se enquadram no modelo de greenwashing, incluem a Volkswagen, citada por cerca de 40% da amostra, seguida pela EDP e pela Galp. As conclusões demonstram ainda um padrão de quebra de confiança, rejeição da marca e, muitas vezes, abandono definitivo.

“As pessoas não estão apenas desiludidas, estão a reagir com firmeza a um tipo de engano que consideram particularmente grave: o uso abusivo de causas ambientais para fins comerciais”, afirma a professora e investigadora no ISMT, Célia Santos, que coordenou o estudo em coautoria com Arnaldo Coelho, da Universidade de Coimbra, e Alzira Marques, do Instituto Politécnico de Leiria.

Para a docente, “trata-se de uma ruptura racional, em que os consumidores sentem que foram instrumentalizados e respondem afastando-se”. Este afastamento é “intencional, informado e persistente”, muitas vezes marcando o fim da relação entre consumidor e marca. “A percepção de incoerência entre o discurso e a prática ambiental não é perdoada”, sublinha Célia Santos.

A investigação, que efetuou um inquérito a nível nacional, identificou dois mecanismos principais que explicam o afastamento: a “confusão verde” (dificuldade em distinguir se um produto é verdadeiramente sustentável ou apenas promovido como tal) e o surgimento de emoções negativas extremas, designadas como “ódio à marca”.

“Quando o consumidor percebe que não pode confiar na informação que lhe é dada, entra num estado de alerta. Fica mais desconfiado, sente-se frustrado e perde o sentido de controlo sobre as suas decisões de compra”, explica.

Neste contexto, a reação é dar seguimento a um consumo ético, onde o cliente “tenta recuperar esse controlo escolhendo marcas que considera mais transparentes, mesmo que isso implique mudar de hábitos ou pagar mais”.

“As emoções negativas que se geram, como a indignação ou o desprezo, não desaparecem com uma nova campanha ou o reposicionamento da marca. Pelo contrário, muitas vezes consolidam-se como formas de rejeição duradoura”, notou a investigadora.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 

RELACIONADOS
Criança de 3 anos morre após ficar cinco horas trancada num carro a 60ºC
Acidente trágico de automóvel mata menino de 4 anos e fere a irmã de 6 anos
Acabados de ficar noivos, casal de influencers morre em trágico acidente de todo-o-terreno
Esta é a regra para cozinhar a porção certa de arroz
Estas frutas são as melhores frutas para começar o dia com mais energia
Dores no pescoço ao usar biquíni? Este truque genial acaba com o problema de uma vez
Mais Vistos
00:03:09
Dois às 10
Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»
tvi
00:11:55
Big Brother
Já nem escapa a amiga Bruna. Catarina Miranda ao rubro com todos na casa
tvi
00:32:03
Dois às 10
Horas depois da saída polémica, Bruno de Carvalho quebra o silêncio sobre a expulsão — Veja a conversa completa
tvi
00:04:37
Big Brother
O verniz estalou. Ana, Jéssica e Bruna irrepreensíveis com MIranda e Afonso
tvi
Destaques IOL
Tragedia
Acidente trágico de automóvel mata menino de 4 anos e fere a irmã de 6 anos
Etiqueta
Guia prático: o que oferecer quando é convidado para jantar
Tragedia
Criança de 3 anos morre após ficar cinco horas trancada num carro a 60ºC
Arroz
Esta é a regra para cozinhar a porção certa de arroz
Mais Lidas
UEFA
Ranking UEFA: Benfica e Sporting sobem na lista, FC Porto desce dez lugares
maisfutebol
Liga
Já ouviu falar no cartão roxo? Foi exibido no Estoril-Estrela pela primeira vez na Liga
maisfutebol
Guerra
Ucrânia criou tática inovadora para proteger os seus F-16 dos mísseis russos e o Ocidente está a tirar notas
cnn
Dois às 10
Cristina Ferreira fecha entrevista a Bruno de Carvalho com recado e faz referência a Catarina Miranda
tvi
Praia fluvial
Esta praia fluvial é um paraíso secreto, com água morna que chega aos 25 graus
Benfica
Benfica: casa frente ao Nice foi uma das maiores de sempre na Luz
maisfutebol