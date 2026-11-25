Febre, tosse, dores no corpo e cansaço são sintomas comuns a várias infeções respiratórias. A gripe tende a surgir de forma súbita, enquanto a constipação costuma começar gradualmente. Mas, quando se trata de Covid-19, nem sempre é possível perceber a diferença sem um teste.

Com a chegada do tempo frio, começam a multiplicar-se os espirros, a tosse e as dores de garganta. É uma situação habitual nesta altura do ano, mas que levanta sempre a mesma dúvida: será uma simples constipação, uma gripe ou Covid-19?

As três doenças são causadas por vírus e podem provocar sintomas muito semelhantes. A intensidade dos sintomas, a forma como aparecem e as zonas do corpo mais afetadas podem dar algumas pistas, mas não permitem, por si só, confirmar qual é a infeção.

A dificuldade em distinguir estas doenças ganha particular importância numa altura em que a Covid-19 continua a circular e uma nova variante, identificada como PJ.2.1, foi detetada em Portugal.

Mas afinal, o que distingue uma gripe de uma constipação? E será possível perceber se estamos perante Covid-19 apenas pelos sintomas?

Gripe ou constipação? A forma como os sintomas aparecem pode dar uma pista

Embora sejam frequentemente confundidas, a gripe e a constipação não são a mesma doença. Ambas são infeções respiratórias virais, mas apresentam diferenças na forma como se manifestam.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), os sintomas da gripe tendem a surgir de forma súbita, enquanto os de uma constipação aparecem geralmente de forma gradual.

Gripe: quando o mal-estar aparece de repente

A gripe é provocada pelo vírus influenza e pode afetar várias partes do organismo. É habitual que os sintomas comecem de forma repentina, por vezes em poucas horas, e que o doente passe de se sentir bem a ter um mal-estar significativo.

Entre os sintomas mais comuns estão:

Febre, muitas vezes elevada;

Calafrios;

Dores musculares e articulares;

Dor de cabeça;

Tosse, frequentemente seca;

Dor de garganta;

Cansaço intenso e sensação de fraqueza.

Ao contrário de uma constipação, a gripe pode deixar a pessoa sem energia para realizar as tarefas habituais. O mal-estar é frequentemente generalizado, com dores no corpo e necessidade de repouso.

A febre, contudo, não aparece em todos os casos. A sua ausência não exclui a possibilidade de gripe, sobretudo em pessoas mais velhas.

Segundo o SNS 24, a gripe dura habitualmente entre cinco e sete dias, embora a tosse e o cansaço possam prolongar-se por cerca de duas semanas.

Constipação: sintomas mais ligeiros e concentrados no nariz e na garganta

A constipação comum é geralmente uma infeção mais ligeira, que afeta sobretudo as vias respiratórias superiores.

Ao contrário da gripe, os sintomas costumam desenvolver-se progressivamente. Pode começar com uma ligeira irritação na garganta, seguida de espirros, nariz entupido ou corrimento nasal.

Os sintomas mais frequentes são:

Nariz entupido ou a pingar;

Espirros;

Dor de garganta;

Tosse ligeira;

Dor de cabeça;

Mal-estar ligeiro.

A febre alta e as dores musculares intensas são menos comuns nos adultos com uma constipação.

A maioria dos casos melhora ao fim de sete a dez dias, embora a tosse possa persistir durante mais tempo.

É importante lembrar que uma constipação também pode provocar cansaço e dor de cabeça. A diferença está, sobretudo, na intensidade dos sintomas e na forma como estes evoluem.

E a Covid-19? Os sintomas podem ser praticamente iguais

A Covid-19 é a infeção causada pelo vírus SARS-CoV-2 e continua a apresentar desafios no diagnóstico, precisamente porque os seus sintomas podem ser muito semelhantes aos da gripe e da constipação.

Uma pessoa infetada pode apresentar febre, tosse, dor de garganta, nariz entupido, dores musculares, cansaço ou dor de cabeça.

A perda ou alteração do olfato e do paladar também pode ocorrer e é frequentemente associada à Covid-19. No entanto, estes sintomas não estão presentes em todos os casos e não são exclusivos desta infeção.

Além disso, algumas pessoas podem ter sintomas ligeiros ou mesmo não apresentar sintomas.

É por isso que a DGS alerta que não é possível saber com segurança se uma pessoa tem Covid-19, gripe ou outra infeção respiratória apenas com base nos sintomas.

A realização de um teste apropriado pode ajudar a esclarecer o diagnóstico, sobretudo quando existe contacto com pessoas vulneráveis, quando os sintomas são mais intensos ou quando o resultado pode influenciar a decisão de procurar cuidados médicos.

Nova variante PJ.2.1: o que se sabe sobre a Covid-19 em Portugal?

A variante PJ.2.1, descendente da linhagem JN.1 do SARS-CoV-2, foi identificada inicialmente no Canadá, em maio de 2026, e tem sido detetada em vários países.

Em Portugal, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) confirmou a deteção desta variante num número reduzido de casos. A informação divulgada pelo instituto, a 24 de novembro, indica que a PJ.2.1 não está associada, até ao momento, a maior gravidade da doença.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a PJ.2.1 como uma variante sob monitorização. Na avaliação publicada a 19 de novembro, considerou baixo o risco adicional para a saúde pública à escala global, embora com um grau de confiança baixo, devido à informação ainda limitada.

A OMS salienta que os dados clínicos disponíveis não permitem determinar se esta variante está associada a maior gravidade da doença.

Quais são os sintomas da variante PJ.2.1?

Até ao momento, não foi identificado um conjunto de sintomas específico que permita distinguir a PJ.2.1 de outras variantes da Covid-19.

Os sintomas descritos incluem tosse, febre, dor de garganta, congestão nasal, dores musculares e cansaço. Também podem ocorrer alterações do olfato e do paladar, bem como manifestações respiratórias ou digestivas.

Estes sintomas são comuns a outras infeções respiratórias e não permitem identificar a variante responsável pela infeção.

Um estudo publicado no Journal of Infection, em outubro de 2026, analisou as características epidemiológicas e virológicas da PJ.2.1. Os investigadores observaram uma maior capacidade de ligação da proteína spike ao recetor ACE2, presente nas células humanas, em comparação com algumas variantes contemporâneas.

Esta característica poderá contribuir para a capacidade de propagação da variante. No entanto, os resultados laboratoriais não demonstram, por si só, que a doença seja mais grave ou que a variante provoque sintomas diferentes.

Como distinguir as três doenças?

A forma mais útil de comparar estas infeções é observar a rapidez com que os sintomas aparecem, a sua intensidade e as zonas do corpo mais afetadas.

Sintoma ou característica

Gripe

Constipação

Covid-19

Início dos sintomas

Geralmente súbito

Geralmente gradual

Variável

Febre

Frequente, pode ser elevada

Menos comum em adultos

Pode ocorrer

Dores musculares

Frequentemente intensas

Geralmente ligeiras ou ausentes

Podem ocorrer

Cansaço

Pode ser intenso

Geralmente ligeiro

Pode ser intenso

Nariz entupido ou a pingar

Pode ocorrer

Muito comum

Pode ocorrer

Dor de garganta

Pode ocorrer

Muito comum

Pode ocorrer

Perda de olfato ou paladar

Menos característica

Menos característica

Pode ocorrer

Diagnóstico apenas pelos sintomas

Não é sempre possível

Nem sempre é possível

Não é possível confirmar

A tabela apresenta tendências gerais, não regras absolutas. A idade, o estado de saúde, a vacinação e a resposta individual à infeção podem influenciar os sintomas.

A conclusão é simples: uma gripe tende a começar de forma mais brusca e intensa, enquanto uma constipação costuma evoluir gradualmente e afetar sobretudo o nariz e a garganta. A Covid-19 pode assemelhar-se a ambas, pelo que um teste pode ser necessário para esclarecer a causa dos sintomas.

O que fazer quando surgem os primeiros sintomas?

Se apresentar sintomas de uma infeção respiratória, o mais importante é descansar, beber líquidos e evitar o contacto próximo com outras pessoas, sobretudo com quem tem maior risco de desenvolver complicações.

A DGS e o SNS 24 recomendam também medidas como lavar frequentemente as mãos, cumprir a etiqueta respiratória e utilizar máscara quando necessário para reduzir o risco de transmissão.

O paracetamol pode ser utilizado para aliviar a febre e as dores, desde que não exista contraindicação clínica e sejam respeitadas as indicações de utilização.

Os antibióticos não tratam a gripe, a Covid-19 ou a constipação, uma vez que estas doenças são provocadas por vírus. A sua utilização só deve ocorrer quando existe indicação médica para tratar uma infeção bacteriana.

Pessoas com maior risco de complicações, como idosos, grávidas, pessoas com doenças crónicas ou com o sistema imunitário comprometido, devem procurar aconselhamento médico mais cedo.

Quando deve procurar ajuda médica?

Na maioria dos casos, as infeções respiratórias são ligeiras e melhoram com o tempo. No entanto, alguns sintomas justificam uma avaliação médica.

Deve procurar aconselhamento se tiver febre persistente, agravamento dos sintomas, tosse prolongada ou se pertencer a um grupo de risco.

A dificuldade em respirar, a dor no peito, a confusão, a prostração acentuada ou uma alteração do estado de consciência são sinais de alerta que exigem avaliação urgente. Em caso de dificuldade respiratória grave, deve ligar 112.

Em Portugal, pode contactar o SNS 24, através do número 808 24 24 24, para receber orientação sobre os cuidados de saúde mais adequados à situação.

Com a aproximação do inverno, é natural que aumentem as infeções respiratórias. Saber reconhecer os sintomas ajuda a perceber quando deve descansar, quando pode ser útil fazer um teste e quando é importante procurar ajuda. Mas, perante sintomas semelhantes, não vale a pena arriscar um diagnóstico apenas pela forma como se sente.