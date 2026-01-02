Facebook Instagram

Filho de influencer morreu aos 5 anos depois de ser hospitalizado com uma gripe

Foi o próprio pai quem deu a trágica notícia aos seus seguidores. “reza por nós”, pediu num vídeo comovente
IOL
Hoje às 11:45
Criança
Criança
Foto: freepik
Menino de 11 anos morreu após complicações de gripe. "Dizia a toda a gente que se sentia bem", diz familiar

Um influencer norte-americano, pai de seis filhos e conhecido pelos seus vídeos de cariz católico, partilhou com os seus seguidores a pior notícia que um pai pode ter de dar: a morte de um dos seus filhos, de apenas cinco anos, que estava hospitalizado devido a uma gripe que se complicou de forma muito grave.

O filho de Paul J. Kim lutou ao longo de 11 dias muito difíceis de doença. “Estamos muito orgulhosos dele. Quero agradecer do fundo do meu coração, como pai, em nome da minha família, por todas as orações e apoio que nos deram. Este tem sido um momento incrivelmente difícil e impossível para nós. Foi a coisa mais dura que já enfrentei na minha vida e continua a ser”, confessou o pai num vídeo muito comovente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PAUL J KIM (@heypjk)

O influencer explicou que o seu filho, Micah, desenvolveu uma forma muito grave de gripe que evoluiu para um quadro de convulsões e uma septicémia, obrigando a ficar com suporte de vida.

Paul J. Kim é conhecido pelas suas palestras católica e é também comediante, tendo já percorrido os Estados Unidos e 16 países com a sua mensagem. Marido e pai de seis filhos, sempre assumiu a família como o centro da sua vida.

Na mensagem de despedida ao filho, Paul J. Kim recorreu à fé para encontrar consolo. Numa reflexão comovente, escreveu que Micah inicia agora o novo ano “envolto na glória, no amor e na paz infinitos de Deus”. “Os nossos corações estão despedaçados, mas confiamos no Senhor”, disse, pedindo orações pela família. “Micah Joseph Kim, reza por nós”, apelou no final.

RELACIONADOS
Menino de 11 anos morreu após complicações de gripe. "Dizia a toda a gente que se sentia bem", diz familiar
Menino de 5 anos morreu depois de ficar com o braço preso na passadeira rolante de uma estância de esqui
Menino de 5 anos morreu atropelado pelo autocarro da própria escola. O irmão seguia no veículo
Menina de 6 anos morre num choque de carrinhos kart durante a festa de aniversário da irmã
Mais Vistos
00:02:58
Dois às 10
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
tvi
00:07:10
Dois às 10
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»
tvi
00:55:18
Dois às 10
Liliana revela o que Zé lhe disse após sair do Secret Story - Veja a conversa completa
tvi
00:03:30
Dois às 10
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»
tvi
Destaques IOL
Acidente
Menino de 5 anos morreu depois de ficar com o braço preso na passadeira rolante de uma estância de esqui
Primeira companhia
OPINIÃO | Portugal em sentido: a Primeira Companhia já marchou
Lojas low cost
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já chegou a quatro cidades portuguesas
Humidade
"A roupa já não cheira a mofo": estes sacos absorvem a humidade dos armários
Mais Lidas
Famosos
Renata Reis divulga novo comunicado sobre Maycon Douglas: leia aqui!
selfie
Famosos
Encontrado casaco de Maycon Douglas: saiba onde estava!
selfie
Famosos
Rita Almeida envia emotiva mensagem a Maycon Douglas: "Não estás sozinho"
selfie
Mercado
Técnico e diretor do Flamengo no Gil Vicente-Sporting para observarem Andrew
maisfutebol
Famosos
Pedro Jorge vai separar-se de Marisa? Eis a reação do vencedor de "Secret Story"!
selfie
Suíça
"Flashover": o fenómeno perigoso que explica o elevado número de mortes no incêndio num bar nos Alpes Suíços
cnn