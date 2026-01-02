Filho de influencer morreu aos 5 anos depois de ser hospitalizado com uma gripe

Menino de 11 anos morreu após complicações de gripe. "Dizia a toda a gente que se sentia bem", diz familiar

Um influencer norte-americano, pai de seis filhos e conhecido pelos seus vídeos de cariz católico, partilhou com os seus seguidores a pior notícia que um pai pode ter de dar: a morte de um dos seus filhos, de apenas cinco anos, que estava hospitalizado devido a uma gripe que se complicou de forma muito grave.

O filho de Paul J. Kim lutou ao longo de 11 dias muito difíceis de doença. “Estamos muito orgulhosos dele. Quero agradecer do fundo do meu coração, como pai, em nome da minha família, por todas as orações e apoio que nos deram. Este tem sido um momento incrivelmente difícil e impossível para nós. Foi a coisa mais dura que já enfrentei na minha vida e continua a ser”, confessou o pai num vídeo muito comovente.

O influencer explicou que o seu filho, Micah, desenvolveu uma forma muito grave de gripe que evoluiu para um quadro de convulsões e uma septicémia, obrigando a ficar com suporte de vida.

Paul J. Kim é conhecido pelas suas palestras católica e é também comediante, tendo já percorrido os Estados Unidos e 16 países com a sua mensagem. Marido e pai de seis filhos, sempre assumiu a família como o centro da sua vida.

Na mensagem de despedida ao filho, Paul J. Kim recorreu à fé para encontrar consolo. Numa reflexão comovente, escreveu que Micah inicia agora o novo ano “envolto na glória, no amor e na paz infinitos de Deus”. “Os nossos corações estão despedaçados, mas confiamos no Senhor”, disse, pedindo orações pela família. “Micah Joseph Kim, reza por nós”, apelou no final.