Mafalda teve gripe e em dias ficou à beira da morte. Agora, alerta para os sintomas da doença silenciosa que lhe mudou a vida

Tem quase 98 anos, estuda na universidade em Lisboa e os netos dizem que é a mais 'cool': esta é uma avó inspiradora

O Natal estava à porta, quando na típica época das viroses e constipações, Mafalda ficou com febre. Tinha contraído gripe A. No entanto, os sintomas escalaram para uma intensidade que, como hoje alerta, deviam ter sido valorizados mais cedo. “A sensação de impotência que sentia era imensa, cheguei ao ponto de perceber que ia morrer em casa”, conta numa publicação na sua conta de Instagram.

“A sensação é a de envenenamento e o que passei não o desejo ao maior facínora da história. Ainda supliquei por um Padre porque sabia que ia morrer na manhã de 23, logo a seguir pedi uma ambulância. A minha ultima memória é a de vomitar pela ultima vez na triagem”, recorda.

O que na verdade se passava com Mafalda Cancela de Abreu era uma sépsis, uma doença que pode ser silenciosa, diagnosticada tarde demais e que é devastadora. “Começou com uma gripe A (já de si mais violenta), passou a pneumonia que não foi detetada e por isso não tratada no início e passou a sépsis, tudo estando sozinha em casa. No tal dia 21 fui ao hospital, liguei para a linha saúde 24 e a resposta foi sempre, esperar 24 a 48 horas e o problema está aqui, não há 24/48 horas numa sépsis. A partir dali o relógio começa a contar tic tac, cada hora conta, exatamente como num AVC ou um enfarte, é uma emergência médica”, relata.

Mafalda deixa, por isso, um alerta a todas as pessoas: “há uma coisa que todos os doentes que sobreviveram a uma sépsis descrevem (para além dos sintomas descritos), um instinto, um ter a absoluta certeza de que vão morrer nas próximas horas, que o corpo não aguenta mais. Se se sentirem assim algum dia ou virem alguém ao vosso lado a lutar por respirar, com um discurso alterado ou com a pele com uma cor azulada/avermelhada não hesitem”.

Um ‘milagre’ médico que desafiou todas as previsões

Casada e com dois filhos, foi dois dias antes do Natal de 2023 que foi internada nos Cuidados Intensivos. Tinha 1% de hipóteses de sobreviver e só um médico acreditou verdadeiramente nessa possibilidade, fazendo com que tivesse uma oportunidade de voltar à vida. E agarrou-a com toda a força. Teve de ser amputada, mas isso não a demoveu de recuperar a vida ativa que antes tinha.

“Tive que reaprender tudo novamente, como um bebé, portanto, desde voltar a segurar a minha cabeça, a sentar, a levantar, a falar, a comer, tudo do início”, conta num vídeo que fez na academia onde hoje pratica padel, já com uma prótese na perna que lhe devolveu a capacidade de andar.

“A Mafalda é uma aluna muito especial. A primeira vez que a Mafalda veio cá surpreendeu-me logo pela força de vontade que ela me mostrou e pela capacidade de superação”, relata o treinador.

Conheça os sintomas da sépsis, segundo especialistas dos hospitais CUF:

A sépsis é diagnosticada através de um conjunto de sinais e de sintomas no decorrer de uma infeção grave:

Febre superior a 38ºC

Sudorese (transpiração) intensa

Aumento da frequência cardíaca

Aumento da frequência respiratória - respiração ofegante

Calafrios ou prostração

A sépsis pode evoluir para uma forma mais grave da doença, em que os sintomas são: