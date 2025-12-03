Em época de viroses e gripe deve fazer a cama de lavado com esta frequência

Com a chegada dos dias mais frios, é natural que o nosso sistema imunitário fique mais fragilizado. E, quando isso acontece, gripes e outras viroses tendem a aparecer com maior frequência. Nestas alturas, e sobretudo quando alguém em casa já está doente, a troca dos lençóis deixa de ser apenas uma questão de conforto e passa a ser uma importante medida de higiene.

Em declarações ao The Mirror, James Higgins, diretor de uma marca de têxteis, explicou que o ideal é substituir a roupa de cama a cada 72 horas. Segundo o especialista, não é necessário lavar os lençóis diariamente, mas renová-los com esta regularidade ajuda a eliminar bactérias e vírus que se acumulam durante o sono, principalmente devido ao suor, à saliva e às secreções respiratórias.

A escolha dos tecidos também faz diferença. Materiais mais porosos, como o algodão, absorvem melhor a humidade e criam um ambiente mais higiénico. Já os tecidos sintéticos, como o poliéster, tendem a reter mais calor e humidade, o que favorece a proliferação de germes.

Além disso, pequenos gestos podem ajudar a manter o quarto mais saudável: abrir as janelas, permitir a entrada de ar fresco e deixar a luz solar iluminar o espaço contribuem para uma desinfeção natural do ambiente. E não se esqueça de trocar as fronhas com regularidade: são uma das partes da cama que mais rapidamente acumulam microrganismos.