Este alimento reforça as defesas e ajuda a manter a firmeza do rosto a partir dos 50 anos

Há frutas já conhecidas por terem efeitos muito positivos na saúde e no aspeto da nossa pele. Entre elas estão o abacate, a banana ou a laranja. Mas, um estudo recente publicado o ‘Journal of Nutritional Science’ aponta a groselha preta como um dos alimentos com maior número de propriedades que têm impacto na pele e na saúde em geral.

A groselha preta é especialmente indicada para mulheres maduras com mais de 50 anos e na fase da menopausa, em que se registam níveis de estrogénio diminuídos e aumenta o risco de osteoporose. De acordo com a revista especializada em saúde ‘Saber Vivir’, esta fruta é uma fonte rica em nutrientes essenciais que ajudam a equilibrar as hormonas nesta fase da vida.

A groselha preta, que tem mais vitamina C do que a laranja, tem um sabor mais ácido do que os outros frutos vermelhos e, por isso, não é tão popular. Mas, vale a pena encontrar formas de introduzir a groselha negra na dieta, já que 100 g contêm 41 miligramas de vitamina C, enquanto as tangerinas têm apenas 27.

A vitamina C contribui de forma muito importante na forma como as mulheres enfrentam a menopausa, pois é fundamental para fortalecer o sistema imunológico e também para combater o stress oxidativo, que está muito ligado aos sintomas da menopausa.

Além dos benefícios para o sistema imunológico, a vitamina C desempenha ainda um papel fundamental na formação de colágeno, elemento que confere firmeza ao rosto. Este componente é encontrado naturalmente no corpo mas, a partir dos 25 anos, os seus níveis diminuem e é necessário complementá-los externamente.

Por outro lado, o estudo constata que as groselhas negras são ricas em antocianinas, que têm uma função antioxidante e protegem as células contra os danos causado pelos radicais livres. Esta propriedade repercute-se principalmente na pele, tornando os sinais do envelhecimento, como a flacidez, menos visíveis.