Programa do Boticário procura “Empreendedoras da Beleza”

Outros artigos:

FCamara e Shopify anunciam parceria para projetos de ecommerce em Portugal

Conheça as start-ups portuguesas que estão no Web Summit Rio

O Grupo Boticário abriu inscrições para a segunda edição do programa ‘Empreendedoras da Beleza’. A iniciativa, que visa capacitar e impulsionar o desenvolvimento profissional de pessoas interessadas na área da beleza, oferece cursos gratuitos e com certificação em diversas áreas.

Desde 2023, o programa ‘Empreendedoras da Beleza’ já inspirou mais de 18 mil mulheres em Portugal a darem os primeiros passos no empreendedorismo. Na edição mais recente, a taxa de conclusão atingiu 33%, refletindo o compromisso das participantes com o seu desenvolvimento.

O envolvimento também se destaca: 53% optaram por realizar mais de um curso. A formação de unhas liderou em taxa de conclusão, enquanto o de maquilhagem despertou maior interesse, seguido pelo de alongamento de unhas, revela a marca em comunicado.

O programa oferece cursos gratuitos com certificação nas áreas de beleza, empreendedorismo, vendas, desenvolvimento pessoal e criação de conteúdo, com o objetivo de auxiliar na habilitação profissional da população portuguesa. Os participantes terão a oportunidade de adquirir conhecimentos e competência em Maquilhagem e Maquilhagem Profissional, Unhas, Alongamento de Unhas, Hairstyling, Vendas, Empreendedorismo, Desenvolvimento Pessoal, Empoderamento e Criação de Conteúdos.

“Após o impacto positivo da primeira edição, estamos entusiasmados para lançar a segunda edição do projeto Empreendedoras da Beleza, em Portugal. Com um período de conclusão de cursos estendido, oferecemos ainda mais tempo para que os participantes absorvam o conhecimento e desenvolvam as habilidades necessárias para prosperar no mercado da beleza”, afirma Rossana Gama, Country manager do Grupo Boticário Portugal.

Os interessados podem inscrever-se no site do projeto até ao dia 12 de julho e os cursos podem ser concluídos até 11 de agosto.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders