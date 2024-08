Se está a planear ir às Grutas de Benagil, leia isto. Há novas regras de acesso

As Grutas de Benagil, no concelho de Lagoa, no Algarve, têm a partir desta terça-feira, 13 de agosto, novas regras de acesso, que incluem a proibição de desembarque e de acesso a nado ao seu interior.

As novas medidas, que visam ordenar o tráfego das embarcações marítimo-turísticas, de particulares e utentes da praia, tanto no espelho de água como nas imediações da gruta e algar de Benagil, foram publicadas em edital a 30 de julho.

Passa a ser interdito o desembarque ou uso do areal no interior do algar de Benagil a particulares e empresas, o acesso às grutas a nado ou com meios auxiliares de flutuação, e o aluguer de caiaques sem guia na área das grutas.

São ainda criados números limite de embarcações e caiaques no interior da gruta, tempos máximos para a visitação e um rácio de um caiaque guia por cada seis caiaques com visitantes para os passeios de caiaque na área.

Estão também previstas contraordenações (multas), que nos casos mais graves podem ir até aos 216.000 euros, para os operadores das embarcações marítimo-turísticas não cumpridores das regras previstas no edital.

Localizadas ao largo da praia de Benagil, as grutas são consideradas um património natural relevante e um dos principais pontos turísticos do Algarve que, no período de verão, tem suscitado o interesse de cada vez mais visitantes, sobretudo por via marítima.

O edital, que entra em vigor 10 dias úteis após a sua publicação, resultou do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho das Grutas de Benagil, formado em agosto de 2023.