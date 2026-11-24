Quem nunca chegou ao trabalho com as calças encharcadas, mesmo quando leva guarda-chuva? A chuva raramente cai a direito e basta uma rajada de vento para que um guarda-chuva tradicional não resista. Talvez por isso este guarda-chuva transparente tenha conquistado tantos compradores: está no topo dos mais vendidos da sua categoria na Amazon e acabou de ficar mais barato, custando agora 47,76€ na versão de 160 cm.

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Um escudo transparente à volta do corpo

A diferença está na cobertura. Além da parte de cima, este modelo tem um escudo transparente que envolve o utilizador a 360°, o que ajuda a proteger a roupa e os pertences da chuva que vem de diferentes direções. A ideia é reduzir a exposição à água trazida pelo vento e aos salpicos laterais, com mais cobertura do que um guarda-chuva convencional.

Ver tudo à frente enquanto caminha

Como o escudo é transparente, a visão para a frente mantém-se clara e é possível estar atento ao que se passa em redor, mesmo em dias de chuva intensa. O guarda-chuva serve para o trabalho, a escola, as compras, as viagens ou uma saída mais curta ao ar livre, e a combinação de cobertura superior e ecrã envolvente torna estes dias bem mais confortáveis.

Três tamanhos e duas cores

Há três opções de altura, de 110, 140 e 160 cm, para se adaptarem a diferentes utilizadores e necessidades de cobertura. Quem procura um guarda-chuva para adultos ou uma versão mais pequena deve confirmar as medidas antes de encomendar, e está disponível em preto ou rosa.

Feito para durar à chuva

O tecido é fino, repelente à água e de dupla camada, assente numa estrutura de varetas reforçadas. A abertura é manual, o fecho é reverso e o cabo direito inclui uma alça de pulso. Com o preço a descer para 47,76€, este equipamento fica ainda mais perto de quem quer enfrentar o inverno sem apanhar com a chuva de lado.

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