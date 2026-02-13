Esqueça a compra de emergência: guarda-chuvas resistentes chegam ao Lidl e custam menos de 4 euros

Rival do Lidl e Mercadona que é um fenómeno europeu abriu mais uma loja em Portugal. E há descontos de 60%

Com estes dias de chuva intensos, há um cenário que se repete: a corrida a um guarda-chuva comprado à pressa, muitas vezes caro e pouco resistente. No entanto, há uma alternativa no Lidl que evita essas compras de última hora e muito mais barato.

O novo guarda-chuva disponível no Lidl custa menos de 4 euros e apresenta-se como uma opção prática para enfrentar os dias cinzentos. Com design clássico e estrutura resistente, o modelo tem pega curva de fácil manuseamento e cobertura ampla, ideal para proteger da chuva e do vento moderado. Está disponível em três versões: preto liso, vermelho às bolinhas brancas e azul às riscas.

Leve e fácil de transportar, é uma solução acessível para ter no carro, no escritório ou à entrada de casa, prevenindo surpresas desagradáveis quando o tempo muda.

