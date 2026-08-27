Recebeu esta chamada? Desligue imediatamente. A burla que mais vítimas faz em Portugal tem uma nova armadilha

Começa sempre da mesma forma e com uma mensagem alarmante. "Movimentos suspeitos na sua conta bancária" e pede para que clique num link. É muito importante que não o faça.

O alerta foi dado pela Guarda Nacional Republicana (GNR), através de um vídeo divulgado nas redes sociais que dá conta de uma burla que continua a circular em Portugal.

O esquema é antigo, mas há uma "novidade" que é preciso ter em atenção. A GNR revela que, depois de receber esta mensagem, e se a ignorar, é provável que receba uma chamada telefónica. Do outro lado, vai ouvir uma pessoa educada, com um vocabulário muito profissional, que diz que trabalha no seu banco e que o alerta para estes alegados movimentos suspeitos na sua conta, deixando-o assustado.

É provável que lhe peça códigos, ou uma transferência para salvaguardar as suas poupanças. É muito importante que não o faça. Desconfie sempre. Na dúvida, desligue a chamada e ligue diretamente para o seu banco, ou fale com o seu gestor oficial de conta.