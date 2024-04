Descobrimos o guarda-sol de praia que é tendência a um preço inacreditável

Ilhas idílicas do Mediterrâneo que tem de visitar

Lindos de morrer, os guarda-sóis de praia com franjas só pecam pelo preço: uma pesquisa rápida prova o que dizemos. Chegam a custar mais de 100 euros em várias lojas e nunca os tínhamos encontrado a preço a tão baixo. Vamos conseguir chegar à praia neste verão com o look retro que amamos por menos de 20 euros.

Falamos dos guarda-sóis que estão à venda na cadeia de lojas low-cost Action por 19,95 euros. Com um diâmetro de 172 centímetros e dois metros de altura, estão disponíveis em branco, verde-água (lindo!) e azul. Além disso, o cabo tem o tom da madeira e o tecido tem proteção UV. Este guarda-sol é dobrável e, além da praia, fica maravilhoso em qualquer canto do jardim ou mesmo varanda.

A Action, conhecida como uma das principais cadeias de supermercados low-cost na Europa, conta com milhares de produtos, desde decoração a utensílios de cozinha e roupa, com preços incríveis.

