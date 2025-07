Este guarda-sol arco-íris da Amazon é bonito, prático e resistente ao vento. Está a 20 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

É colorido, chama a atenção e tem sido presença frequente nas listas dos mais vendidos da Amazon. Mas não se fica por aqui. Os consumidores estão a delirar com este guarda-sol e não é para menos: para além de bonito (e fácil de identificar na praia), é surpreendentemente resistente, protege do sol como poucos e custa pouco mais de 20 euros.

Estável, leve e preparado para o vento

Quem já perdeu a paciência com guarda-sóis que voam ao primeiro sopro vai reconhecer o valor deste detalhe: o topo tem uma abertura de ventilação pensada para deixar passar o ar e evitar que o vento o levante. A estrutura inclui oito varetas de fibra de vidro e um mastro inclinável, o que dá uma estabilidade pouco comum nesta gama de preços. Resultado? Fica firme e acompanha o sol durante o dia.

Protege do sol e é mesmo eficaz

A estética não compromete a proteção. O tecido inclui um revestimento interior prateado com fator UV50, o que significa que bloqueia 98% da radiação ultravioleta — um detalhe que faz diferença para quem passa várias horas ao ar livre. O diâmetro de dois metros permite partilhar a sombra com mais alguém.

Cabe num ombro (e deixa o outro livre para tudo o resto)

Vem com uma bolsa às riscas, com alça ao ombro, e é leve o suficiente para não se tornar um incómodo no caminho até à toalha. O guarda-sol está disponível em várias cores (o arco-íris é o mais desejado, mas também há versões em azul, branco ou laranja) e continua a somar elogios: mais de mil avaliações, 4,4 estrelas e mais de mil unidades vendidas só no último mês.

