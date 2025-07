Para quem tem medo que o guarda-sol voe com o vento: o truque infalível

Quem já passou por aquele momento em que o guarda-sol decide ganhar vida própria sabe o quão embaraçoso (e potencialmente perigoso) pode ser. Basta uma rajada mais forte para transformar um dia tranquilo na praia numa corrida improvisada atrás de um guarda-sol em movimento. Foi numa publicação da conta @enticestudio que encontrámos este truque simples (e acessível), que resolve o problema em segundos.

São apenas precisos três elementos: um saco de plástico resistente, uma corda e a areia da própria praia. O processo é rápido: enche-se o saco com areia, fecha-se com um nó firme e prende-se à estrutura superior guarda-sol — a parte central onde as hastes se unem. O peso do saco atua como contrapeso, garantindo que o guarda-sol se mantém no lugar, mesmo quando o vento sopra com força.

A corda pode ser daquelas usadas em campismo, de estendal reforçado ou qualquer outra suficientemente resistente. O essencial é que fique bem presa e segura. Sem necessidade de ferramentas e com materiais que se encontram facilmente, este método transforma o guarda-sol num aliado fiável — mesmo nas tardes mais ventosas.